Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı

29.07.2022 23:08

Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı.

Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde Yalova yolu üzerinde çocukların dilendirildiği ihbarı üzerine zabıta ekipleri olay yerine gitti. Zabıtaya mukavemet gösteren yabancı uyruklu şahıslar, Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Mustafa Maher isimli dilencinin üzerinden 570 TL çıkarken, aracında daha fazla para olduğu belirlendi. Eskişehir Odunpazarı'nda evi de olduğu öğrenilen şahıs, iki çocukla dilencilik yaptığını itiraf etti. Mustafa Maher ve Malik Ali Muhammed isimli şahıslara işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara el koyuldu.

Olay yerindeki vatandaşların şahsın çocuklara kötü davrandığını ve zorla çalıştırdığını söyleyerek şikayetçi olduğu öğrenildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise güvenlik sorgulamasında şahısların suç kaydı olmadığını belirledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Zabıta, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yabancı uyruklu dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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