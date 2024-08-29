Yağcılariçi Çarşısı\'nda sıfır işgaliye uygulaması kaldırıldı

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Aydın'ın Efeler ilçesindeki Yağcılariçi Çarşısı'nda sıfır işgaliye uygulamasının kaldırılmasının ardından çarşı esnafı astıkları pankartla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın'ın önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Yağcılariçi Çarşısı'nda esnafın talebine yanıt vererek sıfır işgaliye uygulamasını kaldırdı. Esnaflar, önceki dönemde uygulamaya konulan sıfır işgaliye nedeniyle satışlarında ciddi düşüşler yaşadıklarını belirtmiş, bu durumun düzeltilmesi için Başkan Yetişkin'e başvuruda bulunmuşlardı. Başkan Yetişkin, esnaf ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler sonucunda, ortak akıl çerçevesinde en doğru kararı almak istediklerini belirtti ve talepler doğrultusunda işgaliye uygulamasını esnetmeye karar verdi.

Bu kararın ardından Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Yağcılariçi Çarşısı'nda bir çalışma başlattı. Dükkanların ön cephesinden ileriye doğru bir buçuk metre mesafe belirlenerek bu alanlar beyaz şeritlerle işaretlendi. Belirlenen alanları kullanmak isteyen işyeri sahipleri, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nun işgaliye ile ilgili 53'üncü maddesi gereğince işgaliye bedelini belediyeye ödeyerek ürünlerini dükkanlarının dışına çıkarabilecek.

Esnaf karardan memnun

Bölge esnafı, alınan bu karardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çarşı girişine asılan pankart ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden esnaflar, "Sıfır işgaliye uygulamasını kaldırıp Yağcılariçi esnafının kazancına bereket katan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na ve Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN