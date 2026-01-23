Başkan Karabatı'dan DMD hastası Yağız Efe için yardım çağrısı - Son Dakika
Başkan Karabatı'dan DMD hastası Yağız Efe için yardım çağrısı

23.01.2026 22:12  Güncelleme: 22:19
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 8 yaşındaki Yağız Efe Erim'in yurt dışında tedavi olabilmesi için başlatılan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Kampanyada henüz gerekli miktarın yalnızca yüzde 7'sinin toplandığı belirtiliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 8 yaşındaki Bursalı Yağız Efe Erim'in yurt dışında tedavi olabilmesi için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Kampanyada şu ana kadar yalnızca yüzde 7'ye ulaşıldığını belirten Başkan Karabatı, tüm belediye başkanlarını, siyasetçileri ve duyarlı vatandaşları minik Yağız Efe'ye sahip çıkmaya davet etti.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, DMD hastası Yağız Efe Erim'i ve ailesini makamında ağırladı. Başkan Karabatı, Yağız Efe'nin hayata tutunabilmesi için yürütülen yardım kampanyasına destek vererek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Dört çocuklu Erim ailesinin üçüncü çocuğu olan Yağız Efe'ye, geçtiğimiz haziran ayında kasları ilerleyici şekilde zayıflatan ve hayati risk taşıyan DMD tanısı konuldu. Türkiye'de kesin tedavisi bulunmayan hastalık nedeniyle Mustafa ve Hafize Erim çifti, çocuklarının yurt dışında tedavi olabilmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlattı.

Yaklaşık 6 aydır devam eden kampanyada, gerekli tedavi bedelinin yalnızca yüzde 7'sinin toplanabilmesi endişeleri artırdı. Hareket kabiliyeti giderek azalan Yağız Efe'nin Dubai'deki tedavisinin gecikmesinin, hastalığın ilerlemesi açısından büyük risk taşıdığı ifade edildi.

Ailenin destek çağrısı üzerine Yağız Efe'yi makamında misafir eden Başkan Karabatı, kampanyaya destek verdi. Başkan Karabatı yaptığı açıklamada, "Bugün DMD hastası Yağız Efe ile bir araya geldik. Tedavi olabilmesi için valilik onaylı bir yardım kampanyası başlatıldı ancak sürecin yavaş ilerlediğini görüyoruz. Gerekli miktarın yalnızca yüzde 7'si toplanabilmiş durumda. Tüm belediye başkanlarımızı, siyasetçileri ve Bursa ile Karacabey'in duyarlı halkını Yağız Efe Erim'e sahip çıkmaya çağırıyorum. Daha önce Göktuğ bebeğimiz için nasıl kenetlendiysek, Yağız Efe için de aynı dayanışmayı göstermeliyiz" dedi.

Başkan Karabatı, kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için vatandaşları sosyal medyada duyarlılığa davet ederek, Instagram'da @dmdyagizefe hesabının takip edilmesini istedi.

Yağız Efe'nin tedavisine destek olmak isteyen hayırseverlerin, baba Mustafa Erim adına açılmış olan TR34 0013 4000 0037 6026 5000 24 IBAN numarası üzerinden bağışta bulunabileceği belirtildi. Minik Yağız Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için zamanla yarışılan süreçte toplumun her kesiminden destek bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Fatih Karabatı, Yerel Haberler, Karacabey, Yerel, Son Dakika

