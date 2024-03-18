Yağmur ve soğuktan etkilenen köpeğe öğrenciler yuva yaptı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir okulun öğrencileri ve öğretmeni, yağmur ve soğuktan etkilenen köpeğe brandalarla çevrili yuva yaptı.
Merkez Kayapınar ilçesinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede ismi öğrenilemeyen bir okulun öğrencileri ve sınıf öğretmeni, yan taraftaki boş arazide sokak köpeğinin etkilendiğini görüp kendisine branda ve poşetlerle kaplı yuva yaptı.
Yürekleri ısıtan görüntü ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
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