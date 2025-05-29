Yahyalı Belediyesi, Engelli Bireylere Akülü Araç Teslim Etti - Son Dakika
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Yerel

Yahyalı Belediyesi, Engelli Bireylere Akülü Araç Teslim Etti

Yahyalı Belediyesi, Engelli Bireylere Akülü Araç Teslim Etti
29.05.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
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Yahyalı Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde engelli bireylere akülü araç yardımına devam ediyor. Derebağ Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün de katıldığı törenle akülü aracına kavuştu. Bu destek, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Yahyalı Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Derebağ Mahallesi'nde ikamet eden engelli bir vatandaşa daha akülü araç teslim edildi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve Yazar Tahir Fatih Andı'nın katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, ihtiyacı olan vatandaşa akülü aracı teslim edildi.

Başkan Öztürk yaptığı açıklamada, "Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve günlük yaşamlarını daha özgür hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Yahyalı Belediyesi, engelli bireylerin toplumla daha aktif ve bağımsız bir şekilde bütünleşmesini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları kararlılıkla sürdürüyor. Bugün Kayseri Üniversitesi Rektörümüz, Yahyalı Meslek Yüksek Okulumuz için yapacağımız değerlendirmeler için ilçemize geldiler. Toplantımız çok verimli geçti. Bizlerde Rektörümüzü belediyemize bir kahve ikram etmek üzere davet ettik. Ne kadar ayakları uğurlu geldiyse akülü araç sözü verdiğimiz Derabağ mahallesinden Sami Ongu engellli kardeşimizin aracı belediyemize gelmiş. Bu kardeşimizin aracı arızalıydı ve bizlere başvurmuştu. Talas Belediyemizin arızalı akülü araç biriminin olduğunu öğrenmiştim. Engelli araçların arızasını tamir etmek üzere bir birim kurmuşlar. Aracı oraya gönderdik ama bu akülü aracın tamir olamayacağını söylediler. Biz de yenisinin verilmesini talep ettik. Onlarda anlayışla karşılayıp yenisini gönderdiler. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ederim. Bizler de bu güzelliğe vesile olarak Sami kardeşimizin duasını almış olduk. Sayın Rektörümüz ile Sami kardeşimizin yeni aracını teslim ettik" ifadelerini kullandı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da yaptığı açıklamada, "Biraz önce değerli başkanımızın da ifade ettiği üzere biz bugün Yahyalı yerleşkemizde bir takım çalışmaları istişare etmek ve Yahyalı belediyemizle hem üniversite kampüsümüzün daha iyiye taşınması hem de başta belediyemiz olmak üzere yereldeki iş birliklerimizi dahada kuvvetlendirmek için bir istişare toplantısına gelmiştik. Bugün de tevafuk oldu böyle bir olaya şahitlik etmiş olduk. Başkanımız her zaman gece gündüz demeden okulumuzun ihtiyacı varsa veya Yahyalı'nın daha da ileriye gitmesi ve bir yüksek öğretim merkezi olması konusunda ki gayretleri çok büyük. Yahyalı'ya ikinci bölümümüz olan Elektirik Enerjisi Programımızıda açtık. Belki ilerde yüksek öğretim kurulumuzun da takdir ve tensipleri ile tarımla ilgili programlarımızda Yahyalı'ya açılacak. Bunları akşamdan sabaha değil, iyi analiz ederek iyi değerlendirerek ve istişare ederek bu yolları yürümekteyiz. Tekrar değerli başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizleri yürekten selamlıyorum" dedi.

Teslim edilen akülü araç sayesinde, engelli vatandaşın günlük yaşam aktivitelerini daha rahat sürdürebilmesi hedefleniyor. Yahyalı Belediyesi, benzer destekleri artırarak sürdürmeyi planlıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Esat Öztürk, Politika, Yahyalı, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı Belediyesi, Engelli Bireylere Akülü Araç Teslim Etti - Son Dakika

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