Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı - Son Dakika
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Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı

09.03.2022 15:48
Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı

Ramazan ayına sayılı günler kala, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla, ilçe merkezindeki camii, mescit ve kuran kursları temizlenmeye başladı.

Ramazan ayına sayılı günler kala, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın talimatıyla, ilçe merkezindeki camii, mescit ve kuran kursları temizlenmeye başladı.

Yakutiye İlçe merkezinde bulunan cami ve mescitlerin, ramazan ayında oluşacak yoğunluğu da dikkate alarak temizlenmeye başladıklarına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, bahar temizliğinin bir an önce tamamlanması için ekiplerin özveriyle çalıştığını bildirdi.

Başkan Mahmut Uçar, vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğine vurgu yaparak, ramazan ayıyla birlikte camilerin her zamankinden daha yoğun olarak kullanılacağı için, camii ve mescitlerdeki temizlik ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşları rehavete kapılmadan pandemi kurallarına uymaya devam etmelerini isteyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, daha önce ilçedeki tüm camii ve mescitlere konan sağlık istasyonlarının çok beğenildiğini ve ünitelerde yer alan tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfeksiyonlarla salgına karşı ciddi bir tedbir alındığını ifade etti.

Başkan Mahmut Uçar, "Yaklaşan ramazan ayının ülkemize ve milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - ERZURUM

Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı
Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı
Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı

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Mahmut Uçar, Yakutiye, Hisarcık, Mescit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yakutiye'de Ramazan temizliği başladı - Son Dakika


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