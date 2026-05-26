Yalçınkaya'dan Özgür Özel'e Destek

(SİNOP) - CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı ve sonrasında yaşanılanlara tepki göstererek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklaması yaptı.

Yalçınkaya, partisinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen "mutlak butlan" kararı ve CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi ile girilmesine tepki gösterdi.

Sinop'ta CHP örgütünün Özgür Özel'e tam destek verdiğini vurgulayan Yalçınkaya mahkeme kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Buradan AKP Butlan Kolları Başkanı Kılıçdaroğlu'na da seslenmek istiyorum. Kendisine yumruk atanlarla, linç etmeye çalışanlarla, ona 'hain' diyenlerle, terörist diyenlerle helalleşti. Bir tek Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle 38. kurultaydan sonra helalleşemedi. Gülşah Durbay'a iftiralar atanları sağına soluna oturttu. Bugün baba evimizde bu insanlar fotoğraflar paylaşıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizi bir türlü kabullenememesini asla affetmeyeceğiz. CHP Sinop İl Örgütü olarak, aramızda bir tane fire olmadan seçilmiş meşru genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve parti yönetimlerimizin yanındayız."

"MEŞRU GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Kılıçdaroğlu yıllar evvel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yaptığı dönemde devletimizin hukuk devleti olmaktan çıkarılıp polis devleti olmaya doğru evrildiğini söylüyordu. Haklı olduğu yanlar vardı ama gelinen noktada Kılıçdaroğlu bugün İzmir'de tomanın önünde olan vatandaşların değil, tomanın arkasına sığınıp siyaset yapanların yolunu ve yanını seçmiştir. Haliyle vereceği hiçbir kararı, hiçbir emri biz tanımıyoruz. Bizim meşru genel başkanımız Sayın Özgür Özel'dir.

"SONUNA KADAR MÜCADELE VERECEĞİZ"

Bize yapılanları asla affetmeyeceğiz, unutmayacağız ama bir yandan da inadına omuzlarımızı yükselterek, başımızı dik bir biçimde tutarak, yüzlerimiz güler vaziyette programlarımıza da devam edeceğiz. Sahada olmaya devam edeceğiz. Bize ihtiyacı olan her vatandaşımızın yanında bütün örgütlerimizle beraber dimdik durmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkenin yarınları için, geleceği için, emekliler için, sefil duruma düşürülmeye çalışılan işçiler için, umudunu, geleceğini başka ülkelerde arayan, başka düşler kurmak zorunda bırakılan gençlerin yarınları için, çocuklarımız için bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz."