Yalnız yaşayan 85 yaşındaki adam huzurevine alındı

Yalnız yaşayan 85 yaşındaki adam huzurevine alındı
14.09.2025 11:39
Aydın'da 85 yaşındaki Durmuş Acar, Vali'nin talimatıyla Söke Huzurevi'ne yerleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uzun süredir yalnız yaşayan ve kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan 85 yaşındaki Durmuş Acar, Vali Yakup Canbolat'ın talimatıyla evinden alınarak Söke Huzurevi'ne yerleştirildi.

Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde uzun süredir yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Acar'a Aydın Valiliği el uzattı. Annesini küçük yaşta kaybeden ve kimsesi olmadığı için yıllardır yalnız yaşayan Acar, ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geldi. İlerleyen yaşı ile birlikte zor günler geçiren Durmuş Amca'nın sesinin duyan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yardım eli uzatarak Acar'ın huzurevine yerleştirilmesi için talimat verdi. Vali Canbolat'ın talimatı üzerine harekete geçen Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, İmamköy'e gitti. Durmuş amcayı sıcak bir yuvaya kavuşturmak için harekete geçen ekipler, gerekli sağlık kontrollerinin ardından 85 yaşındaki Acar'ı Söke Huzurevi'ne yerleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

