Yalova Basın Birliği'nin gazetecilik eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
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Yalova Basın Birliği'nin gazetecilik eğitimleri devam ediyor

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Yalova Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği işbirliğiyle TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gazetecilik, radyo-televizyon alanı öğrencilerine eğitimler devam ediyor.

15.04.2024 16:32  Güncelleme: 16:40
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Yalova Basın Birliği'nin gazetecilik eğitimleri devam ediyor

YALOVA - Yalova Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği işbirliğiyle TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gazetecilik, radyo-televizyon alanı öğrencilerine eğitimler devam ediyor.

Yalova Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği tarafından okul-sektör iş birliği çerçevesinde yapılan protokol geleceğin gazetecilerine eğitimler verilmeye devam ediliyor. Protokol ile okulda öğrencilerin derslerine giren YBB üyeleri, ayrıca dernek merkezinde de öğrencilere eğitim sunuyor.

Eğitimlerde öğrencilere haber yazımı, fotoğraf çekimi ve anons eğitimi veriliyor.

YBB Başkanı Cem Mete Okur, gazetecilerin sahadaki tecrübelerini öğrencilere aktardığını belirterek şöyle konuştu:

"Hayata geçirilen projeyle öğrenci arkadaşlarımız okulda aldıkları bilgiler haricinde sahada da pratik anlamda bilgi edinebilmeleri noktasında Yalova Basın Birliği merkezinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu anlamda öğrenci arkadaşlarımız dönem dönem buraya geliyorlar. Yalova Basın Birliği merkezinde çeşitli bilgileri, sahaya dair tecrübeleri şuanda meslekte aktif olan basın mensubu, gazeteci arkadaşlarımızdan birebir alıyorlar. İnanıyoruz ki bu proje çerçevesinde verilen bu eğitimlerin okulda aldıkları eğitimin çok çok daha üzerine öğrenci arkadaşlarımıza şevk katacak, daha çok bu mesleği sevdirecek eğitimler olduğuna inanıyoruz. Burada eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek.

Yalova Basın Birliği\'nin gazetecilik eğitimleri devam ediyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova Basın Birliği'nin gazetecilik eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

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