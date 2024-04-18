Yalova Belediyesi Arapça tabelalara karşı önlem alıyor

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Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde Arapça tabelalara karşı önlem alıyor. Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in talimatları doğrultusunda, zabıta ekipleri Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimlere başladı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri, arapça tabelası bulunan iş yerlerine giderek tebligatta bulunuyor. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin öncesi yapmış olduğu açıklamayla şehir genelinde Arapça tabelalara önlem alacaklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in talimatları doğrultusunda Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı zabıta ekipleri, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yabancı dilde iletilen tanıtım ve reklam yazılarının yanında Türkçe tercümenin bulunma zorunluluğuna dikkat çekiyor. Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz denetimlerde iş yeri tabelalarının ilan reklam yönetmenliğine uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. İlan reklam yönetmenliğine uygun olmayan iş yerlerine tebligatta bulunarak 7 iş günü içerisinde düzeltilmesi yönünde uyarılarımızı gerçekleştiriyoruz. Yabancı bir dilde iletilen tanıtım/reklam yazılarının yanında Türkçe tercümenin bulunma zorunluluğu vardır. Ayrıca Türkçe tercümenin açık, anlaşılır ve net olması esastır. Bununla birlikte tabelalarda mutlaka Türkçe kelimeler kullanılmalı, yabancı dilde yazılacak olan bir ibare var ise Türkçe ifadenin altında yaklaşık yüzde 25 büyüklüğündeki puntolarla yazılmalıdır. Yapmış olduğumuz denetimlerde belirtilen süre içerisinde iş yerleri gereken işlemleri gerçekleştirmediği taktirde müdürlüğümüz tarafından tabelaların söküm işlemlerini yapacağız."