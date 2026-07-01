Yalova'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Yalova'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu

Yalova\'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu
01.07.2026 15:00
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Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Burada bir konuşma yapan Yalova Bölge Liman Başkanı Deniz Kaya, "Türk denizciliği açısından büyük bir dönüm noktası olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Denizler tarih boyunca milletlerin ekonomik kalkınmasının, ticaretinin ve refahının en önemli unsurlarından biri olmuş. Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'i deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle denizcilik ülkelerin ekonomik bağımsızlığı ve stratejik gücü açısından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Kabotaj hakkı ise bir devletin kendi limanları ve karasuları içerisindeki deniz ticaretini kendi egemenliği altında yürütmesinin en somut özgürlüklerinden birisidir. 1535 yılında yabancı devletlere tanınan ayrıcalıklar nedeniyle denizcilik alanında yaşanan kısıtlamalar cumhuriyetimizin ilanının ardından 1926 yılında kararlılıkla ortadan kaldırılmıştır. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk milletinin denizlerdeki egemenlik hakkı yeniden tesis edilmiş, Türk denizciliğinin gelişiminin önü açılmış ve ekonomik bağımsızlığa önemi bir adım atılmıştır" dedi.

Ardından protokol tekneyle denize açıldı. Balıkçı teknelerinin de katılımıyla deniz korteji oluşturuldu. Yürüyen Köşk açıklarında Vali Ahmet Hamdi Usta, Karamürsel Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Liman Başkanı Kaya denize çelenk bıraktı.

Program sonunda açıklamada bulunan Vali Usta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 100. yılını kutluyoruz. Bu kanun, Mavi Vatan'da limanlarımız ve karasularımız içerisindeki deniz ticareti ile taşımacılığın Türk bayraklı gemiler tarafından yapılmasını sağlayarak denizlerdeki egemenlik hakkımızı tescillemiştir. Program kapsamında denize açılarak Yürüyen Köşk açıklarında deniz şehitlerimiz anısına çelengimizi bıraktık. Bu anlamlı günde bizlerle olan tüm kurumlarımıza, denizcilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Kabotaj Bayramı 100. Yıl Coşkusu - Son Dakika

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