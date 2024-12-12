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Yalova'da Sosyal Medya Paneli

Yalova\'da Sosyal Medya Paneli

KATFA-DER, Yalova'da 'Sosyal Medyadan Sosyalleşmeye' paneli düzenledi, sosyal medyanın etkileri ele alındı.

12.12.2024 17:52
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Yalova'da Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği (KATFA-DER) tarafından "İl Müdürleri Gençlerle Buluşuyor" programı çerçevesinde "Sosyal Medyadan Sosyalleşmeye" adlı panel düzenlendi.

Yalova İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Sağlık İl Müdürü Osman Karakuş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Türker Yimsek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli Psikolojik Danışman Aliye İlkatmış ile İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Cahit Akman katıldı.

KATFA-DER Başkanı Nurten Anıl, "İl Müdürleri Gençlerle Buluşuyor" ve düzenledikleri çeşitli etkinliklerle sosyal medyanın olumsuz etkilerini göz önüne çıkarmaya çalıştıklarını anlattı. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin sosyal medyanın tetiklediğini belirten Anıl, gerçekleştirdikleri etkinliklerle gençleri ve öğrencileri sanattan spora birçok örnek kişiyle buluşturduklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş ise sosyal medya ve sanal alemin iyi ve kötü yönleri olduğunu dile getirdi. İyi yönlerini takip etmenin kişisel gelişim sağladığına vurgu yapan Karakuş, kötü yönlerinin takip edilmesi durumunda insanların değer yargılarını yitirdiğini söyledi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Naci Türker Yimsek ise teknolojinin getirdiği olumlu yönlerinin yanı sıra zararlı içeriklere de ulaşılmasını da kolaylaştırdığını söyledi. Yimsek, sanal dünyada birçok içeriğin bulunduğunu ve bunların çoğunun da oyun olduğunu belirterek, "Bizim için önemli bir husus da dijital güvenlik. Özellikle şiddet fiziksel ortamda olmuyor. Zaman zaman oyunların içeriğinde de şiddet var. Çocuklar, gençler ve hatta yetişkinler için de bazı konularda algıyı değiştirebiliyor. Şiddet içerikli oyunlar, karşı taraftaki kişide empati yapma yeteneğini engelleyecek hale geliyor. Karşı tarafa vurduğu zaman canı acımayacak gibi düşünüyor. Bu oyunlar olsun, zararlı içerikler olsun, siber zorbalık özellikle bizim alanımızda. Bunların tespiti yönünde sanal ve siber devriyelerimiz var, bu devriyelerin çalışmaları var. Tespit ettikten sonra yasal mevzuata göre gerekli işlemleri yapıyoruz" dedi.

Yimsek, Emniyet Teşkilatı olarak çocuk, genç ve yetişkinleri bilinçlendirmek için dijital farkındalık eğitim ve seminerleri de düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Psikolojik Danışman Aliye İlkatmış ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sunduğu hizmetler ve sosyal medya bağımlılığının bireyler üzerindeki etkileri hakkında bilgiler paylaştı.

İş ve Meslek Danışmanı Ahmet Cahit Akman de internetin iş alanına ulaşması noktasında önemli katkılar sağladığını söyledi. Akman, mesleklerin tanıtımları, açılacak kurslar ve iş imkanları için gençlerin İŞKUR'u takip etmelerini istedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Sosyal Medya Paneli - Son Dakika

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