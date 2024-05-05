Yalova\'da trafik ışıklarında kurtarılan kedi

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Yalova'da trafik ışıklarında yolun ortasından kurtarılmak istenirken hafif ticari aracın motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dörtyol mevkii Gaziosmanpaşa Caddesi çıkışında bulunan trafik ışıklarında yavru kedi birden yolu ortasına atladı. Aracında güvenlik kamerası olan bir vatandaş tarafından kurtarılmak istenen kedi, bu kez ise ışıklarda bulunan hafif ticari aracın motor kısmına girdi. Yaşanan durum üzerine bölgeye Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Bir süre burada kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan ekipler, daha sonra aracı müdürlük binasına götürdü. Ekipler burada kediyi sıkıştığı yerden çıkararak Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti. - YALOVA