Yalova\'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Organları 4 Kişiye Ulaştırıldı

Yalova'da 12 nisan tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında 5 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Melek Karakaş'ın organları 4 kişiye hayat olacak. Kazadan 3 gün önce organlarını bağışlayan Melek'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale'de nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak için Yalova'dan yola çıktı.
Yalova - Bursa kara yolunda 12 Nisan tarihinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. (20) ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek'in kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Genç Melek'in organlarının bağışı için Yalova'ya Ankara, Bursa ve Çanakkale'den sağlık ekipleri geldi.
Melek'in ameliyatla alınan kalbi Ankara'da 15 yaşındaki bir gence nakli için yola çıkarıldı. Kalbin Sabiha Gökçe Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüleceği bildirildi. Öte yandan böbrekler Bursa, karaciğer de Çanakkale iline sevk edildi.
İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Osman Karakuş, "Yalova halkının, Karakaş ailesinin başı sağ olsun. Melek gibi bir kızımızın bayram öncesi geçirdiği bir trafik kazasından dolayı kaybettik. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ailenin de duyarlılığı noktasında organlarını bağışlayacağını bildirmesi üzerine organ bağışı noktasında kalbi, karaciğeri ve böbrekleri alındı. 3 organ hastalarımıza hayat olacak. Ailenin acısını azaltsın, sabırlar versin. Yeni hastalarımıza da acil şifalar versin" diye konuştu.
Bağışladığını söylediği gün kaza yaptı
Acılı anne Viorica Cristina Karakaş, kazadan kaza öncesinde sabah kızıyla evde kahvaltı yaptığını söyledi. Kahvaltıda kızının organlarını bağışladığını söylediğini belirten Karakaş, "Ben bir şey yaptım anne dedi. Ne yaptın annecim dedim. Ben organlarımı bağışladım. Dedim ki niye böyle yaptın, çok güzel bir şey ama daha erken değil mi?' dedim. Moralim çok bozuldu, bir his girdi içime. Sonra ben çalıştığım için işe gittim ama iş yerinde halen o his üstümdeydi. Çalıştığım yerde cep telefonuyla konuşmak yasak olduğu için molalarda arıyordum. Aradım o hisle annem ne yapıyorum diye. Çalıştığım iş yerinde hatta ambulans sesi de duydum. Ben nereden biliyim" dedi.
Acılı anne kazada hatalı tarafın motosiklet olduğunu ifade ederek sürücüsünün tutuklanmasını istedi.
Abla Adile Karakaş ise kardeşinin organ bağışını kazadan 3 gün önce yaptığını fakat bunu yıllardır dile getirdiğini kaydetti.
Diğer abla Sibel Kaya ise, "Benim sadece tek isteğim, kardeşimi toprağın altına verdikten sonra motosiklet sürücüsünün normal şekilde yatağında uyumasını istemiyorum" dedi.
"Allah'ın mucizesi"
Melek'in eniştesi Furkan Kaya ise şunları kaydetti:
"Allah'ın mucizesi gibi vefat etmiş oldu. Melek 3 gün önce annemize ben organlarımı bağışlayacağım diyor. Tamam herkes bağışlayabilir. Bu kaza başına geliyor. Araca sağdan vuruyorlar. Melek 30-35 metre fırlayıp asfalta vuruyor. Sadece beyin hasarı alıyor. Kalbi, dalağı, böbreği, hiçbir yerinde kırık çıkık yok. Organ nakli olacak her şey duruyor. Biz de zaten ona inanamadık. Bu mucize olmuş. Kardeşim 3 gün önce burada organ bağışı yapacağım diyor. Allah'ın takdiri böyle olmuş. Yine de mutlu gönderdik. Ahmet'e, Mehmet'e, Cansu'ya, Zeynep'e belki de hayat olacak, olsun. Bizim kardeşimiz Melek herkese örnek olsun. İnşallah herkes bunu yapar. Doktorlar geldi. Genç bedene ait organ bulmak zor. Sonuçta ölüm hak. Bu organ bağışı Ahmetler, Mehmetler, Cansular hayat bekliyor, yıllardır uğraşıyorlar. Bizim de başımıza gelebilirdi. Organ bağışı yapsınlar. Melek melek oldu. Bunda kötülük yok, kötü bir şey değil. İnsanlar bekliyor." - YALOVA
Son Dakika › Yerel › Yalova'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Organları 4 Kişiye Ulaştırıldı - Son Dakika
27 Nisan'daki olağanüstü kongrede aday olmayacağını duyuran İYİ Parti lideri Akşener, makam odasındaki kişisel eşyalarını toplattı.
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti. Özlale, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışmıştı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni meclis üyelerine hayırlı olsun diyerek, 'Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Kayseri'de en çok kadın üyenin olduğu meclisiz' dedi.
Senegal'de Müridi tarikatının renkli, aykırı ve mistik kolu Baye Fall topluluğu, giyimleri, yaşam tarzları ve kendilerini adadıkları felsefeleriyle ayrı bir dünyanın kapılarını aralıyor.
Sakarya'nın istihdamına büyük katkı sağlaması beklenen Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB), 200'ün üzerinde yatırımcı yer tahsisi için başvuru yaptı. Başvuru şartlarının ilan edilmesinin ardından 40 firmayla sözleşme seviyesine gelindi. Söğütlü OSB Yönetim Kurulu Başkanı, hedeflerinin ihracat oranlarını yükselterek cari açığı kapatmaya katkı sağlamak olduğunu belirtti.
Sakarya'nın yeni karma Organize Sanayi Bölgesi Söğütlü OSB için yapılan yer tahsis çağrısına 200'ün üzerinde yatırımcı başvuru yaptı. Söğütlü OSB'nin cazip özellikleri ve bölgenin ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve uygun arsa fiyatları yatırımcıları cezbetmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, sadece ihracat ve istihdam artışına katkı sağlayacak firmaları beklediklerini belirtti. Rant amaçlı başvurulara itibar edilmeyeceği vurgulandı. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 40 firma ile sözleşme yapılabilir seviyeye gelindiği açıklandı. Başvurular hala devam etmektedir.
Bağcılar'ın Güneşli Mahallesi'nde 87 yaşındaki Atik Yağmur, 40 yıldır yaptığı muhtarlık görevini Engin Kılıç'a devretti. Devir teslim törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.
Köşk Belediye Meclisi, yerel seçimlerin ardından yeni dönemin ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Meclis üyeleri ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.
Asya merkezli finansal hizmetler devi HashKey Group, Bermuda'dan aldığı lisans ile kripto para piyasalarında küresel bir oyuncu olma yolunda. Şirket, HashKey Global adı verilen yeni bir kripto para borsası kurdu. Bermuda lisansı, HashKey'e launchpad, vadeli işlem ve kaldıraçlı ticaret gibi alanlarda faaliyet gösterme imkânı tanıyor. HashKey Group İşletme Müdürü Livio Weng, önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük lisanslı borsa kümelerinden birini kurmayı amaçladıklarını belirtti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde alınan başarısız sonuçların ardından olağanüstü seçimli kurultay kararı aldığını açıkladı. Ancak Akşener, kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Seçimlerden önce istifa edip etmeyeceği merak edilen Akşener'in, yakın çevresiyle yaptığı görüşmeler sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.
Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi. TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti. Kantarcı, ayrıca Trabzon Havalimanı'ndaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin artacağını ve bölgenin turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini ifade etti. Turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığını ve ardından bölgedeki diğer turistik yerleri ziyaret ettiklerini söyleyen Kantarcı, Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntılarının hala devam ettiğini ve bu konuda çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu, Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan sonra bir tugay dışında tüm kara birliklerini geri çekti. Ancak, Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nahal adlı tugay hala bölgede kalmaya devam edecek. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni güvenlik bölgeleri oluşturarak yeniden organize oldu ve istihbarata dayalı saldırılara odaklanacak. Askerlerin geri çekilmesinin siyasi baskıyla ilgili olmadığı belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?