Yalova\'da Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Genç Kızın Organları 4 Kişiye Ulaştırıldı

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Yalova'da 12 nisan tarihinde geçirdiği trafik kazası sonrasında 5 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Melek Karakaş'ın organları 4 kişiye hayat olacak. Kazadan 3 gün önce organlarını bağışlayan Melek'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale'de nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak için Yalova'dan yola çıktı.

Yalova - Bursa kara yolunda 12 Nisan tarihinde motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motor sürücüsü Ziya Ö. (20) ve arkadaşı Melek Karakaş yaralı olarak Yalova Eğim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 5 gün süren yaşam savaşını kaybeden Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek'in kazadan 3 gün önce organlarını bağışladığı ortaya çıktı. Genç Melek'in organlarının bağışı için Yalova'ya Ankara, Bursa ve Çanakkale'den sağlık ekipleri geldi.

Melek'in ameliyatla alınan kalbi Ankara'da 15 yaşındaki bir gence nakli için yola çıkarıldı. Kalbin Sabiha Gökçe Havaalanı'ndan uçakla Ankara'ya götürüleceği bildirildi. Öte yandan böbrekler Bursa, karaciğer de Çanakkale iline sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Osman Karakuş, "Yalova halkının, Karakaş ailesinin başı sağ olsun. Melek gibi bir kızımızın bayram öncesi geçirdiği bir trafik kazasından dolayı kaybettik. Beyin ölümünün gerçekleşmesi sonucu ailenin de duyarlılığı noktasında organlarını bağışlayacağını bildirmesi üzerine organ bağışı noktasında kalbi, karaciğeri ve böbrekleri alındı. 3 organ hastalarımıza hayat olacak. Ailenin acısını azaltsın, sabırlar versin. Yeni hastalarımıza da acil şifalar versin" diye konuştu.

Bağışladığını söylediği gün kaza yaptı

Acılı anne Viorica Cristina Karakaş, kazadan kaza öncesinde sabah kızıyla evde kahvaltı yaptığını söyledi. Kahvaltıda kızının organlarını bağışladığını söylediğini belirten Karakaş, "Ben bir şey yaptım anne dedi. Ne yaptın annecim dedim. Ben organlarımı bağışladım. Dedim ki niye böyle yaptın, çok güzel bir şey ama daha erken değil mi?' dedim. Moralim çok bozuldu, bir his girdi içime. Sonra ben çalıştığım için işe gittim ama iş yerinde halen o his üstümdeydi. Çalıştığım yerde cep telefonuyla konuşmak yasak olduğu için molalarda arıyordum. Aradım o hisle annem ne yapıyorum diye. Çalıştığım iş yerinde hatta ambulans sesi de duydum. Ben nereden biliyim" dedi.

Acılı anne kazada hatalı tarafın motosiklet olduğunu ifade ederek sürücüsünün tutuklanmasını istedi.

Abla Adile Karakaş ise kardeşinin organ bağışını kazadan 3 gün önce yaptığını fakat bunu yıllardır dile getirdiğini kaydetti.

Diğer abla Sibel Kaya ise, "Benim sadece tek isteğim, kardeşimi toprağın altına verdikten sonra motosiklet sürücüsünün normal şekilde yatağında uyumasını istemiyorum" dedi.

"Allah'ın mucizesi"

Melek'in eniştesi Furkan Kaya ise şunları kaydetti:

"Allah'ın mucizesi gibi vefat etmiş oldu. Melek 3 gün önce annemize ben organlarımı bağışlayacağım diyor. Tamam herkes bağışlayabilir. Bu kaza başına geliyor. Araca sağdan vuruyorlar. Melek 30-35 metre fırlayıp asfalta vuruyor. Sadece beyin hasarı alıyor. Kalbi, dalağı, böbreği, hiçbir yerinde kırık çıkık yok. Organ nakli olacak her şey duruyor. Biz de zaten ona inanamadık. Bu mucize olmuş. Kardeşim 3 gün önce burada organ bağışı yapacağım diyor. Allah'ın takdiri böyle olmuş. Yine de mutlu gönderdik. Ahmet'e, Mehmet'e, Cansu'ya, Zeynep'e belki de hayat olacak, olsun. Bizim kardeşimiz Melek herkese örnek olsun. İnşallah herkes bunu yapar. Doktorlar geldi. Genç bedene ait organ bulmak zor. Sonuçta ölüm hak. Bu organ bağışı Ahmetler, Mehmetler, Cansular hayat bekliyor, yıllardır uğraşıyorlar. Bizim de başımıza gelebilirdi. Organ bağışı yapsınlar. Melek melek oldu. Bunda kötülük yok, kötü bir şey değil. İnsanlar bekliyor." - YALOVA