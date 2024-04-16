Yalova'da Turizm Haftası Kutlanıyor - Son Dakika
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Yalova'da Turizm Haftası Kutlanıyor

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Yalova'da düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan kortej yürüyüşü ve törenle başladı. Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Yalova'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarması gerektiğini belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ise Yalova'nın turizme uygun çeşitlilik ve imkanlara sahip olduğunu ancak bunların turistik ürüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

16.04.2024 18:24
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Yalova'da Turizm Haftası kutlanıyor

YALOVA - Yalova'da 16-22 nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

Yalova Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde Gazipaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı. Burada konuşma yapan Vali Yardımcısı Deniz Pişkin, Yalova'nın turizm noktasında bütün bileşenlere sahip il olduğunu söyledi. Kentin gerçek potansiyelini ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Pişkin, Yalova'nın turizm pastasından hak ettiği payı alamadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Özellikle Sayın Valimizin başlatmış olduğu turizm çalışmaları çerçevesinde çok değil inanıyorum ki orta vadede Yalova turizm konusunda çok iddialı vilayetler arasında yer alacak. Biz özellikle her ay düzenli yaptığımız sektör toplantılarında bütün paydaşlarla, vilayetin turizm noktasında bütün sorunlarını masaya yatırarak çözüm noktaları üzerinde kafa yoruyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda mahalli idareler, yerel yönetimler, STK'lar, odalar, üniversitemiz, bütün paydaşlarımızla birlikte, sektör çalışanları da dahil olmak üzere, bazı projeler üzerine çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki ay örneğin, doğa sporları ve gençlik festivalini yapacağız. Belki ekim ayında, Yalova Belgesel Film Festivali'ni yapacağız. Önümüzdeki yıl inşallah çiçekçilik fuarı ve festivalini gerçekleştireceğiz ama bütün bunların yanında esasen gastronominden doğa sporlarına kadar çiçekten yamaç paraşütüne kadar. Yalova'nın bir tarafı deniz, bir yeşil, orman olan güzelliğini hesaba katarak bütün avantajlarını işleyerek potansiyelini, gün yüzüne çıkararak hak ettiği yere gelebilmesi için bütün çabamızı, gayretimizi ortaya koyduğumuzu herkesin bilmesini isteyeceğim."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ise Yalova'nın konumunun önemine değinerek, "Yalova olarak 70 seyahat acentesi, 167 konaklama tesisimizle doğal tarihi ve kültürel destinasyonlarımızla 30 milyon nüfusun yaşadığı havzada cazip, erişilebilir olma özelliğine sahip dinamik bir turizm lokasyonuyuz. Tarihi ve doğal güzellikleriyle Termal, Armutlu kaplıcaları, zengin orman varlığına sahip Teşvikiye vadisi, yüz ölçümüne oranla inanılmaz kuş çeşitliliği barındıran Hersek Lagünü Botanik Bahçesi, Geofit Bahçesi, Süs bitkileri ve çiçekçilik üretimi ile inanılmaz zenginlikleri barındıran bir şehir Yalova. Peki eksik olan ne? Yalova olarak zenginliğimiz, Turizme uygun çeşitlilik ve çok yönlü imkana sahip olmamızdır, ancak bunların gerek turistik bir ürüne dönüştürülmesi, gerek destinasyon tanımına uygun hale getirilmesine yönelik yapmamız gerekenler var. Yalova'nın birçok doğal zenginliğe sahip olması Yalova'da doğa turizminin yapılması için maalesef yeterli olmuyor" dedi.

Konuşmaların ardından YAFEM ekibi tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı.

Yalova\'da Turizm Haftası Kutlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da Turizm Haftası Kutlanıyor - Son Dakika

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