Yalova\'da Yapısal Hasar Görebilirlik Riskleri Belirleniyor

Yalova'da bina envanteri ile yapısal hasar görebilirlik risklerini belirleme çalışmalarına başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Sakarya ve Kocaeli illerinde yapılan Yapı Envanteri Tespit çalışmaları sonrasında Yalova'da İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı. Yalova Belediye Başkanlığı yürütücülüğünde, Yalova İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası ve Yalova Üniversitesinin destek ve katılımlarıyla Yalova ilinde bina envanteri ile yapısal hasar görebilirlik risklerini belirleme çalışmaları yapılıyor. başladı. Çalışma, Yalova il sınırları içindeki tüm ilçelerde içerecek şekilde genişletilecek.

2 bin 500 bina incelendi

Çalışma çerçevesinde Vali Yardımcısı Soner Kırlı başkanlığında Yapı Analizi Tespit Komisyonu kuruldu. Yalova'da yapıların bölgesel risk değerlendirmesi çalışmasının saha tespitlerini içeren ilk etabı tamamlandı. Merkez ilçede yer alan toplam 20 bin binayı içeren gözlemsel tespit çalışmasının birinci etabındaki yaklaşık 2 bin 500 bina tek tek incelenerek kayıt altına alındı. Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından zemin verilerini araştırmaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Gözlemsel tespit çalışmasında görev alan 35 kişilik 15 ekip, haftalar boyunca sahada bina bazında gözlemler gerçekleştirdi. İnşaat mühendisleri ve mimarlardan oluşan ekipler, yapıların mevcut durumunu yerinde değerlendirerek ayrıntılı şekilde raporladı. Tamamlanacak bu çalışma ile Yalova, kent ölçeğinde yapı stokunun bütüncül bir şekilde tarandığı ilk illerden biri olacak. Elde edilen veriler hem kentsel dönüşüm süreçlerinde hem de afet yönetimi planlamalarında yol gösterici bir dayanak olarak kullanılacak.

Çalışma Yalova merkezde tamamlandıktan sonra Yalova ilinin tamamında bu çalışmanın yapılması hedefleniyor. - YALOVA