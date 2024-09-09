Yalova'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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Yalova'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı

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Yalova'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dersi törenle başladı. 3 bin 700 öğretmen ve 57 bin öğrenci için düzenlenen törende konuşmalar yapıldı ve başarı dilekleri sunuldu.

09.09.2024 16:54
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Yalova'da yeni eğitim yılının ilk dersi törenle başladı

YALOVA - Yalova'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk zili 3 bin 700 öğretmen ve 57 bin öğrenci için çalındı.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Günün ikinci programı Rahmi Tokay İlköğretim Okulunda yapıldı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "İlköğretim Haftası, geleceğimizi oluşturan evlatlarımızın yetişmesine eşlik öğretmenlerimizin ve velilerimizin buluştuğu önemli bir sürecin başlangıcıdır. Bu özel günün, eğitimdeki başarılarımıza yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum. Her bir çocuğumuzun potansiyelini ortaya çıkarmak, onların eğitim yolunda sağlam adımlar atmalarını sağlamak, hepimizin ortak hedefidir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür' sözü de eğitimin önemini vurgulaması bakımından önemlidir. Bizler eğitimciler olarak her zaman olduğu gibi milli ve manevi değerlerine sahip, nitelikli, kendine güvenen, üreten, yerel ve evrensel değerlerin farkında olan bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un konuşmalarının ardından kürsüye gelen Yalova Valisi Hülya Kaya, "Bugün, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına büyük bir heyecan ve umutla başlıyoruz. Her yeni eğitim yılı, sadece öğrencilerimiz için değil tüm toplumumuz için yeni başlangıçlar ve fırsatlar demektir. Geleceğe yürüdüğümüz bu yolda, bugünün gençleri yarının liderleri olacak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklar. Bu yeni dönemde en önemli vizyonlarımızdan biri, Cumhurbaşkanımız tarafından işaret edilen Türkiye Yüzyılı hedefleridir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en büyük gücümüz, nitelikli, özgüvenli ve donanımlı bir nesil yetiştirmektir. Maarif Modelimiz, evrensel değerlerle donatılmış, köklü medeniyetimize yaslanan, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya'nın konuşmasının ardından Rahmi Tokay İlköğretim Okulu 4-B Sınıfı öğrencisi Eslem Aslan, 'İlköğretim Haftası' isimli şiirini okudu. Rahmi, Tokay İlköğretim Okulu Halk Oyunları Ekibinin Kırklareli yöresine ait halk oyunu gösterisinin ardından Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı ve sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Yalova\'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 2024-2025 Eğitim Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
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