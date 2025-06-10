Yalova Hastanesinde KBRN Tatbikatı

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan tatbikat

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline yönelik Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat çerçevesinde hazırlanan senaryo gereği, Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler bölgesindeki bir tersanede kimyasal kaza gerçekleşti. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Daha sonra hastanede KBRN yönetmeliklerine uygun olarak hastaya müdahale gerçekleştirildi. Konuyla ilgili Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Tatbikat çerçevesinde oluşabilecek KBRN olaylarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla personellerin müdahale becerileri pekiştirilmiştir. Personellerin aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu program, acil durumlarda etkin ve koordineli müdahale yetkinliğini artırmayı hedeflenmiştir. Bu tür eğitimler, sağlık çalışanlarının kriz anlarında bilinçli ve etkili müdahalelerde bulunabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır, Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığı" denildi.