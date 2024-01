Yalova Mesleki Teknik Eğitim Çalıştayı düzenlendi

YALOVA - Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki Teknik Eğitim Çalıştayı düzenlendi.

Mesleki ve teknik öğretimin önemine vurgu yapılması ve mevcut durumun tespiti, mesleki eğitimin geliştirilmesine ilişkin fikir ve önerilerin sunulması, yenilikçi çözümlerin üretilmesi ve Yalova'da 21. yüzyıl ölçeğinde mesleki ve teknik eğitimin istihdam öncelikli sürdürebilir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştay Yalova Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Eğitim, tarım, turizm, sanayi kenti olan Yalova'da mesleki eğitimin dününü bugününü konuşmak geleceğiyle ilgili planlama yapmak üzere bugün bir araya geldik. Eğitim, üretim ve istihdam kavramları birbirlerini besleyen ve geliştiren unsurlar olduğu için okul sektör işbirliğini ziyadesiyle önemsiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ise terörle mücadelede verilen 9 şehidi rahmetle andıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu yurdu daha iyi savunabilmek için, mazlumun yanında daha fazla durabilmek için, zalime daha fazla ses çıkarabilmek için güçlü olmak zorundayız. Nasıl güçlü olacağız, bu çalıştay bunun başlangıcı. Bu gücümüze çarpan etkisi oluşturacak. İnsanlarımızı çok iyi yetiştireceğiz. Gençlerimizi, gelecek nesli her alanda çok iyi yetiştireceğiz. Öyle iyi yetiştireceğiz ki, bu gençlerimiz, üretimde, eğitimde, kültürde, sosyal hayatta, her alanda ülkemizin milli duruşunu ve yerli üretimi, yerli davranışı sergileyeceğiz. Kendi milli uçağımızı, kendi milli harp araçlarımızı, kendi milli gemilerimizi, kendi milli diğer ihtiyacımız olan her türlü ürünü ve kendi tarım ürünlerimizi, kendi işgücümüzle yetiştireceğiz. Biz bunlarla yetiştireceğiz ki güçlü olacağız. 20 milyon öğrencimiz var. Binlerce mezun veriyoruz her sene. Üniversite yine milyonlarca öğrencimiz var. Bu çocuklarımızın hepsi hayata emin adımlarla hazırlanmalı, başlamalı. Ülkenin geleceğine çok güzel katkılar sunmalı."

Karagöz, mesleki ve teknik eğitimde 1 milyon 600 binin üzerinde öğrenci, 130 binin üzerinde öğretmenle 53 meslek alanında ve 114 meslek dalında Türkiye'ye hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.

Yalova Valisi Hülya Kaya ise çalıştayın kent için önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"En son yaptığımız il istihdam kurulunda yaklaşık 8 bin kişi Yalova'da işsiz, iş arıyor ama bir taraftan da sektör, tersanelerde yaklaşık 40 bin kişi dışarıdan taşımalı bir şekilde buraya çalışmaya geliyor. 5 tane OSB'miz var kurulum aşamasında. Bir tanesi Çiçekçilik OSB. Biz bu OSB'lere ara eleman ve nitelikli eleman bulamıyoruz. Sektör kan ağlıyor. Burada değişkenlik ters giden bir şey var. Bu nedir diye baktığımızda, bizim yetiştirdiğimiz iş gücü realde sektörün ihtiyacını karşılayabilecek kalifiye elaman yok maalesef. Dolayısıyla biz oturup tekrar düşünmeli, tasarlamalı ve yetişen iş gücümüzü nasıl kalifiye hale getirebiliriz, nasıl sektörün ihtiyacını karşılayabiliriz diye bir çalışma yapmamız gerekiyor dedik. İl İstihdam kurulunda böyle bir karar aldık."

Kaya, Yalova'da gemi inşaatı ve ön imalatında ciddi anlamda kalifiye elemana ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay oturumları gerçekleştirildi.