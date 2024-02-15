Yalova'nın Sugören köyü doğalgaza kavuştu
YALOVA - Yalova merkeze bağlı Sugören köyünde doğalgaz verme töreni gerçekleştirildi.
Sugören köyünde 2022 yılında başlayan doğalgaz çalışmaları sona erdi. 16,5 kilometre şebeke hattının yanı sıra 5,5 kilometre evsel bağlantının gerçekleştirildiği köyde 550 binanın bağlantıları tamamlandı. Köy meydanında gerçekleşen gaz verme törenin açılış konuşmasını Muhtar Musa Torlak yaptı. Köylerine doğalgazın gelmesi sevincini yaşadıklarını söyleyen Torlak, bu hizmetin köye gelmesini emeği geçenlere de teşekkür etti.
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise göreve geldiklerinde köylerde yaşam standardını artırmak ve insanların daha yüksek refah düzeyine erişmesini sağlamak için söz verdiklerini hatırlatarak, "Bugün gerçekleştirdiğimiz tören bu sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşamamıza vesile oldu. Bugün itibariyle Esadiye köyümüz dışında Yalova merkezdeki bütün köylerimiz doğalgaza kavuşmuş oldu. İnşallah Esadiye köyümüz de bu yıl içinde doğalgaza kavuşacak ve merkezde doğalgaz olmayan köyümüz kalmamış olacak. Bizler köylerimizi Yalova'nın banliyöleri gibi insanların gönül rahatlığıyla yaşadıkları yerler haline getiriyoruz. Sadece doğalgaz değil, yaptığımız diğer yatırımlarla köylerimizin yaşam standardını artırmaya çalışıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Hülya Kaya ve beraberindekiler köye verilen ilk doğalgazın ateşini birlikte yaktı.
Törene İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri ve köylüler katıldı.
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