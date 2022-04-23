Yalova nüfusunun yüzde 23,6'sını çocuklar oluşturdu - Son Dakika
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Yalova nüfusunun yüzde 23,6'sını çocuklar oluşturdu

23.04.2022 09:49
Yalova nüfusunun yüzde 23,6'sını çocuklar oluşturdu

Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluştururken bu rakam Yalova'da yüzde 23,6 oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 26,9'unu çocuk nüfus oluştururken bu rakam Yalova'da yüzde 23,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentlerdeki çocuk nüfus istatistikleriyle ilgili bilgi verildi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2021 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken bunun 22 milyon 738 bin 300'ünü çocuklardan oluştu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2025 yılında yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörülüyor.

2021 yılsonu itibarıyla, Yalova nüfusu 291 bin 001 kişi iken bunun 68 bin 654'ünü çocuklar oluşturdu. Yalova'da çocuk nüfus oranı yüzde 23,6 oldu.

2021 yılında Yalova'da toplam hanehalkı sayısı 95 bin 85 olduğu açıklandı. Toplam hanelerin yüzde 17,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, yüzde 13,5'inde iki çocuk, yüzde 5,1'inde üç çocuk, yüzde 1,6'sında dört çocuk, yüzde 0,8'inde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu gözlendi. - YALOVA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Yalova, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova nüfusunun yüzde 23,6'sını çocuklar oluşturdu - Son Dakika


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