Yamaç Paraşütü Kazasında İki Arkadaş Hayatını Kaybetti

Muğla'da yamaç paraşütünün kayalık alana düşmesi sonucu hayatını kaybeden Tevfik Tek ve Mehmet Buğra Silen, Eskişehir'de düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Fethiye ilçesinde meydana gelen olayda, amatör pilotluk belgesine sahip olduğu belirtilen Tevfik Tek (29), Mehmet Buğra Silen (22) ile birlikte yamaç paraşütü yapmak üzere Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Bin 900 metre rakımlı pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen bir sebeple kayalık bir alana düştü. Mehmet Buğra Silen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan Tevfik Tek ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Paraşüt kazasında hayatını kaybeden 2 arkadaşın cenazesi Eskişehir'e getirildi. Tevfik Tek için Kurtuluş Mahallesi Eligüzeller Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazeye, Tek'in sevenleri ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt katılım sağladı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tek, Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mehmet Buğra Silen'in cenazesi ise öğle namazına müteakip İnönü Yenice Mahallesi Camii'nden kaldırıldı. - ESKİŞEHİR