Yangın Mağduru Aileye Kepez Belediyesi'nden Destek - Son Dakika
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Yerel

Yangın Mağduru Aileye Kepez Belediyesi'nden Destek

Yangın Mağduru Aileye Kepez Belediyesi\'nden Destek

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın sonrası, sağlık ekiplerine "Annemin parası yok ama" diyerek hastaneye gitmek istemeyen 7 yaşındaki Efe'nin yaşanan dramı, Kepez Belediyesi tarafından yapılan yardımlarla hafifletildi. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yangın mağduru ailenin ihtiyaçlarının karşılanacağını duyurdu.

29.01.2025 17:19  Güncelleme: 17:29
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Antalya'nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde çıkan yangında ölümle burun buruna gelen üç kardeşe Kepez Belediyesi yardım eli uzattı. Yangın sonrası sağlık ekiplerine "Annemin parası yok ama" diyerek hastaneye gitmek istemeyen 7 yaşındaki Efe'nin sözleri kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti.

27 Ocak Pazartesi günü Esentepe Mahallesi 5432 Sokak'ta çıkan yangında evde yalnız kalan Efe (7), Ece (5) ve Bahadır (2), Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan çocukların tedavisi Antalya Şehir Hastanesi'nde devam ederken, Kepez Belediyesi de aileye destek sağladı.

Başkan Mesut Kocagöz'ün talimatıyla belediye ekipleri hastaneye giderek anne Dilek Göksu ve üç çocuğu ziyaret etti. Aileye kişisel bakım malzemeleri ve çocuklar için hediyeler ulaştırılırken, sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Başkan Kocagöz, "Bundan sonraki süreçte ailemize sahip çıkalım" diyerek çocukların ve annenin yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Kepez Belediyesi yetkilileri, ailenin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edeceğini ve hastane süreci tamamlandıktan sonra da yangın mağdurlarına destek verileceğini açıkladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangın Mağduru Aileye Kepez Belediyesi'nden Destek - Son Dakika

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