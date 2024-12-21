Yangın Tatbikatı Bayburt\'ta Gerçekleşti

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Bayburt'ta itfaiye ekiplerince Ağlar Baba Kız Öğrenci Yurdunda yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yurtta kalan öğrenciler ile yurt personelini yangında ilk yapılması gerekenler, olay yeri tahliyesi ve diğer konularda bilgilendiren itfaiye ekipleri daha sonra kurum bahçesinde yangın tüpü ile yakılan ateşin söndürülmesi, tazyikli su ile olası yangının söndürülerek kontrol altına alınması, yangına köpükle müdahale gibi konularda uygulama gerçekleştirildi. - BAYBURT