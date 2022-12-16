Metrocity'de çıkan yangınla ilgili işletme sahibinden olay iddia: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı - Son Dakika
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Metrocity'de çıkan yangınla ilgili işletme sahibinden olay iddia: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı

16.12.2022 16:44

İstanbul Levent'teki Metrocity AVM'de çıkan yangının başladığı öne sürülen işletmenin sahibi Burak Karabacak, yangının çıkış sebebiyle ilgili alışveriş merkezini suçlayarak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" ifadelerini kullandı.

Levent Büyükdere Caddesi'nde bulunan MetroCity alışveriş merkezinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı alevlere teslim olurken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

"DÜKKANIMI ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAKTI"

Yangının çıktığı iddia edilen işletmenin sahibi konuştu. İşletme sahibi Burak Karabacak, "Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul'un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum.

"HER GÜN ZABITAYLA ADAM YOLLADILAR"

2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben.

"HER ŞEYİM GİTTİ BENİM ŞU AN KÜL OLDU"

Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu" dedi.

POLİS ZOR SAKİNLEŞTİRDİ

Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası" diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: KİMSENİN GÜNAHINI ALMAMAK LAZIM

Metrocity C Blok'taki Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Cenk Keskin, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Keskin, "Burada spor alanındaki mini futbol sahası olan bir yere buz pateni sahası yapıldı. Daha sonra bir gece kulübü yapıldı. Buranın ruhsatının iptaliyle ilgili bir süreç vardı. O dava devam ederken maalesef böyle bir şey çıktı. Site sakinlerinin sesten dolayı çok ciddi şikayetleri vardı. Çünkü burası sabah 05.00'e kadar müzik yayını yapan bir yerdi. Müzik bizim binaların içinde yatak odalarına kadar gelen gürültü kirliliğiydi. Buranın yönetimi, alışveriş merkezi ve bloklar olarak ayrı ayrı. Bu tamamen alışveriş merkezinin verdiği izinle verilmiş karar. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili itfaiye raporunu beklemek lazım. Kimsenin günahını almamak lazım böyle bir konuda. Gece kulübünü mühürleyen alışveriş merkezi yönetimi değil, Şişli Belediyesi mühürledi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Burak Karabacak, İstanbul, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metrocity'de çıkan yangınla ilgili işletme sahibinden olay iddia: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı - Son Dakika

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