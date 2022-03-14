Yanıklar Muhtarı Argıç'tan Başkan Gürün'e teşekkür - Son Dakika
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Yanıklar Muhtarı Argıç'tan Başkan Gürün'e teşekkür

14.03.2022 12:41
Yanıklar Muhtarı Argıç'tan Başkan Gürün'e teşekkür

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 İlçe 569 mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına ve acil önceliklere göre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 İlçe 569 mahallede vatandaşların ihtiyaçlarına ve acil önceliklere göre projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda özellikle Fethiye'de ve Mahallesi olan Yanıklar'da yapılan çalışmalar nedeniyle muhtar Mehmet Argıç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Muhtar Argıç, "Büyükşehir Belediyemizin ilçemize ve mahallemize yaptığı hizmetlerden son derece memnunuz. İstek ve taleplerimizi ilgili daire başkanlıklarına bildiriyoruz. Daire başkanlıkları da taleplerimize en kısa sürede cevap veriyor. Mahallem adına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim" dedi. Ziyaretin ardından muhtar Argıç, Başkan Gürün'e teşekkür plaketi verdi. - MUĞLA

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Hisarcık, Muhtar, Gürün, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yanıklar Muhtarı Argıç'tan Başkan Gürün'e teşekkür - Son Dakika


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