Yanlış Anlaşılma: Genç Bıçaklandı - Son Dakika
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Yerel

Yanlış Anlaşılma: Genç Bıçaklandı

Eskişehir'de tartışma sonrası bıçaklanan genç ağır yaralandı, saldırgan yakalandı.

07.11.2024 12:31
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Yanlış anlaşılma sonucunda şehir ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Talihsiz genç, tartışıp özür dilediği bıçaklı saldırgandan kaçamadı

Kaçan bıçaklı saldırgan saklandığı evde yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir yanlış anlaşılma sonucunda tartıştığı şahıs tarafından şehir ortasında defalarca bıçaklanan genç adam ağır yaralandı. Vatandaşların seyirci kaldığı o korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.55 sularında meydana geldi. İddialara göre; Adalar Bulvarı'ndan geçen 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü B.K.'nin (22), yaya haldeki A.Ş.'nin telefonda konuştuğu kişiye ettiği küfürü üzerine alınması nedeniyle aralarında sözlü tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle meydana gelen tartışmanın büyüyerek Şair Fuzuli Caddesi'nde kavgaya dönüşmesi sonucunda A.Ş., motosikletten inen B.K.'ye bıçakla saldırdı.

Özür dilemesini umursamadı, genci defalarca bıçakladı

Bıçaklı A.Ş., ona küfür etmediğini söyleyerek B.K.'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Kaçmaya çalışan B.K.'nin özür dilemesini umursamayan A.Ş., talihsiz genci defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların seyirci kaldığı olay sonucunda B.K.,kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan o korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaçan bıçaklı saldırgan saklandığı evde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı B.K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Koşarak olay yerinden kaçan şüpheli A.Ş. ise Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yanlış Anlaşılma: Genç Bıçaklandı - Son Dakika

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