Yapay Zeka Üzerine Bilim Söyleşisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından hazırlanan "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi" başlıklı programda, YÖK Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ile yapay zekanın bugünü ve geleceği konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yönetiminin girişimleri neticesinde ilan edilen, Türkiye'deki tüm üniversitelerin bünyelerinde kurulacak Bilim İletişimi Ofisleri ile Bilim Kafe etkinliklerinin gerçekleştirilmesi yönünde adım atılmış, akademik sınırlar içinde üretilen bilimsel bilginin halka aktarılması konusunda alınan karar doğrultusunda Mayıs 2025 itibarıyla ilk etkinliklerin gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

YÖK'ün karar ve teşvikleri doğrultusunda BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in girişimleriyle kurulan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, "5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi" başlıklı programının ilkini gerçekleştirdi. BEUN bünyesinde faaliyet gösteren Karaelmas Üniversitesi Vakfı'na ait Cafe Akademi'de gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü BEUN Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı ve BEUN Bilim İletişimi Ofisi sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan yaparken, programın ilk konuğu Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa oldu.

"Yapay Zekanın Bugünü ve Geleceği" alt başlığını taşıyan programda, Dr. Öğr. Üyesi Aslan'ın ve programa izleyici olarak katılan öğrenciler ile gençlerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Derviş Karaboğa, yapay zeka alanındaki kendi çalışmalarından hareketle tüm dünyada bilinen ve literatürde büyük disipliner genişlemeye vesile olan ABC Çalışması özelinde alana dair genel bilgilendirmede bulundu. Yapay zekanın akademik disiplinler içinde en geniş alan olduğunu belirten Prof. Dr. Karaboğa, hayatın her alanında merkezi role sahip olan optimizasyon çerçevesinde tasarlanacak çalışma ve tartışmaların, akademinin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Optimizasyonun yapay zeka çalışmalarında da merkezi öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Karaboğa, sıklıkla teorik ve akademik çalışmalardan hareketle yapay zekanın doğaya yönelik olarak kullanıldığını, oysa doğadaki işleyişe bakarak yapay zeka alanında gerçekleştirilebilecek çalışmaların çok büyük önem arz ettiğini ifade etti. Söyleşi sırasında Türkiye'nin mevcut yapay zeka kullanım alanları ve son dönemdeki politik, eğitsel ve teknolojik hamleleri de değerlendiren Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka alanında yeterli seviyeye gelinmesinin hiçbir ülke için mümkün olmayacağını ancak baş döndürücü hızdaki gelişmelere karşın Türkiye'nin bugün iyi bir seviyede yer alarak vatan savunması ve kendine yeterlik hususlarında çok büyük başarılara altyapı hazırladığını belirtti.

Söyleşi sırasında öğrenci ve gençlerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka alanında kendilerini geliştirebilmeleri için öncelikle alana yönelik temel bilgilerini ve entelektüel seviyelerini sağlam atmaları gerektiğini, ondan sonra ise alanda özellikle az çalışılan yeni yöntem ve yaklaşımlara yönelik olarak çalışmalar gerçekleştirmelerini tavsiye etti. BEUN Bilim İletişimi Ofisinin düzenlediği 5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi programı hakkında da konuşan Prof. Dr. Karaboğa; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın girişimleri neticesinde tüm üniversitelerde Bilim Kafe etkinliklerinin gerçekleştirilmesi kararının alındığını, böylece bilimsel bilginin halkla buluşabilmesi ve halkın anlayabileceği yalın bir dille bunun gerçekleştirilmesi hususunda büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Bu perspektifle hazırlanan 5 Soru-5 Cevap Bilim Söyleşisi programından büyük bir memnuniyet duyduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karaboğa, bu programdaki başarının tüm üniversitelere örnek olacağını umduğunu ifade ederek BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BEUN Bilim İletişimi Ofisini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ZONGULDAK