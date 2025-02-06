Yapı Denetimi Firmaları Düzce'de Deprem Sonrası Sorunları Görüştü - Son Dakika
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Yapı Denetimi Firmaları Düzce'de Deprem Sonrası Sorunları Görüştü

Yapı Denetimi Firmaları Düzce\'de Deprem Sonrası Sorunları Görüştü

Düzce'de yapı denetim firmaları, 6 Şubat Maraş depremlerinin yıl dönümünde sektörel sorunları ele almak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Yapı denetiminin önemi vurgulandı ve sektör temsilcileriyle kamu kurumları arasında karşılıklı istişare yapıldı.

06.02.2025 16:51  Güncelleme: 16:53
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Düzce'de faaliyet gösteren Yapı Denetimi Firmaları, 6 Şubat Maraş depremlerinin yıl dönümünde sektörel sorunları görüşmek ve çözüm yolları aramak için Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Düzenlenen istişare toplantısına Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emin Şen, Meclis Üyesi Metin Şişman, Düzce Belediyesi İmar Müdürü Kalender Aydın, Düzce İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nurhan Kartal, Yapı Denetim Genel Başkanı Nazmi Şahin ve Yapı Denetimi firma yetkilileri katılım sağladı.

Oda başkanı Erdoğan Bıyık, "1999 depremlerinde Düzce'miz çok büyük bir yıkıma maruz kalmış, kentimizin büyük bölümü harabeye dönmüştü. Depremlerden hemen sonra devletimizin almış olduğu önlemler ve alınan yeni kararlar ile birlikte bu önlemler ışığında geliştirilen yapılaşma sonucunda Türkiye'nin belki de en denetimli bölgelerinden biri olduk. 2023 Kasım ayında yaşanan depremde de gördük ki binalarımız yönetmeliklere uygun yapıldığında herhangi bir can ve mal kaybına mahal vermiyor. Yapı denetimi konusu insan hayatını yakından ilgilendiren bir konu olması dolayısıyla son derece hassas ve değerli bir konu. İlimizdeki Yapı Denetim Firmaları, Belediyemiz ve Çevre-Şehircilik İl Müdürlüğü son derece başarılı işler ortaya koymaktalar. Tabi ki bu hassasiyetlerle birlikte sektörün birçok sorunu da gündeme geliyor. Bugün burada Yapı Denetim Firmalarımızın sorunlarına çözüm yolları arayacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederken, 1999 Düzce Depremleri ve 2022 Kahraman Maraş depremlerinde hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programın devamında Yapı Denetim Genel Başkanı Nazmi Şahin, Yapı Denetimi ve yapı denetiminin önemi hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Programın son bölümünde sektör temsilcileri ve kamu kurum temsilcileri sektörel sorunlar hakkında karşılıklı istişarelerde bulundular. Sektörel istişare toplantılarının belirli periyotlarla yapılması konusunda da fikir birliğine varıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yapı Denetimi Firmaları Düzce'de Deprem Sonrası Sorunları Görüştü - Son Dakika

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