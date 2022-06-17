Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular - Son Dakika
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Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular

17.06.2022 10:56
Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ederek üniversiteye yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Müftüsü Ali Erhun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ederek üniversiteye yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Bilecik Müftüsü Ali Erhun'u makamında ağırladı. Gündem hakkında istişarelerde bulunan ikili yapımına yakın zamanda başlanacak olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Camisi hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından Müftü Erhun, yapılacak olan caminin hayırlı olmasını temenni ederek Rektör Beydemir'e kitap hediyesi takdim etti. Rektör Beydemir ziyaret için Müftü Erhun'a teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK

Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular
Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular

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Kaynak: İHA

Bilecik, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapılacak olan cami hakkında fikir alışverişinde bulundular - Son Dakika

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