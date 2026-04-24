3 bölgeyi birbirine bağlayacak tünelin açılış tarihi belli oldu

24.04.2026 11:27  Güncelleme: 11:30
Sivas'ta yapımına 13 yıl önce başlanan Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar yeniden başlatıldı. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlayacak tünelin açılışı için yeni bir tarih de verildi.

Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Karadeniz'i ise Akdeniz'e bağlaması planlanan Geminbeli Tüneli'nin yapımına 2013 yılında başlandı.

13 YILDIR TAMAMLANAMADI

Söz konusu tünel aradan geçen 13 yıla rağmen hala tamamlanamadı. 8 farklı ulaştırma bakanının döneminde bitirilemeyen ve yapımı adeta yılan hikâyesine dönen Geminbeli Tüneli, kış aylarında sürücülere zor anlar yaşattı. Toplam uzunluğu 8,6 kilometre olan tünel bölge halkını mağdur etti.

7'NCİ KEZ TARİH VERİLDİ

Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, "İlimizde devam eden 35 adet projemiz bulunuyor. Bunlardan önem arz eden birkaç tanesi ile ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Geminbeli Tüneli'nde çalışmalarımıza 2 hafta önce başlandı. Tünel içerisinde şu anda eksik imalatlarımızı tamamlıyoruz. Yılın ikinci yarısında trafiğe açacağız inşallah. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Hava koşullarının biraz daha düzelmesiyle beraber Geminbeli Tünelimizi 4 Eylül'e yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu tarihte Sivas için de anlamlı bir açılış olacaktır" dedi. 

Kaynak: İHA

