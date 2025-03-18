Yaralı Atlama HAYDİ Şefkatiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Yaralı Atlama HAYDİ Şefkatiyle Kurtarıldı

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Amasya'da yaralı bulunan atmaca, HAYDİ ekipleri tarafından tedavi için koruma altına alındı.

18.03.2025 10:09
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Amasya'da yaralı bulunan atmacaya HAYDİ şefkati

AMASYA - Amasya'da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında ormanlık alanda yaralı bir atmaca bulundu. Yaralı atmacaya HAYDİ ekipleri şefkat elini uzattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkeze bağlı Yağmur köyünde, sağ kanadından yaralı olduğu belirlenen atmaca, Amasya İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Ekipler yaralı atmacayı güvenli bir şekilde koruma altına alındı.

Yaralı atmaca, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, iyileşme sürecinin ardından atmacanın doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Doğada yaralı veya yardıma muhtaç yabani hayvanlarla karşılaşılması durumunda, yetkili kurumlara haber verilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvan Hakları, Güncel, Amasya, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı Atlama HAYDİ Şefkatiyle Kurtarıldı - Son Dakika

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