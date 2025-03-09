Van'da bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı bulunan baykuş tedavi altına alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı baykuşa veteriner hekimler tarafından ilk tedavisi yapıldı. Veteriner Hekim Şükran Ervan, baykuşun kanadında kırık olduğunu belirterek, "Biz ilk tedavimizi yaptık ve gerekli bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Doğa korumayı aradık geldiklerinde onlara teslim edeceğiz" dedi.

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak ise "Bugün duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sonrasında yaralı bir baykuşu gidip teslim aldık. Gerekli tedavilerini yaptıktan sonra doğa koruma ekiplerine teslim ettik. Buradan tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımızdan rica ediyorum, etrafınızda gördüğünüz yaralı hayvanları bize bildirdikleri takdirde gerekli işlemleri yaptıktan sonra doğa korumaya teslim ediyoruz. Bu duyarlılığı gösteren vatandaşımıza teşekkür ederken örnek olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.