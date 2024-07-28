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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

MALATYA - Malatya'da bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Akçadağ'ın Küçükkürne Mahallesinde bir çiftçi tarafından yaralı olarak bulunan iki yaşındaki erkek Kızıl Şahin tedavi altına alındı. Bölgede hayvan doğa fotoğrafçılığı yapan Alişan Hayırlı, çiftçi ile birlikte yaralı şahini Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirerek teslim etti.

Burada veteriner hekimlerce tedavisi yapılacak olan kızıl şahinin iyileştikten sonra yeniden doğaya salınacağı belirtildi.