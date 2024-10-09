Yaralı Kızılgeyik, İzmir\'de Tedavi Altına Alındı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bir fabrika bahçesine sığınan geyikle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

2 gün önce Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve yedek makine parçaları üreten bir fabrikaya, yaralı bir kızılgeyik sığındı. Bacağından yaralı olan ve yürüme zorluğu çeken geyik, fabrika işçileri tarafından yetkililere bildirildi. İhbar üzerine gelen belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, geyiğin sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Uyuşturucu iğne yardımı ile uyutulan geyik, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Durumu iyiye gidiyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaralı ve yorgun halde bulunan kızılgeyik, milli parklar ekiplerimizce tedavi altına alındı. Bir süre daha misafirimiz olarak gözetim altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına kavuşacak." - İZMİR