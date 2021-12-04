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Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı - Son Dakika

Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı

04.12.2021 12:52
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pansiyonda konaklayan yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımları, öğrenciler tarafından yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pansiyonda konaklayan yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımları, öğrenciler tarafından yapıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir pansiyonda Bodrum Belediyesince barınmaları sağlanan yardıma muhtaç, evsiz vatandaşların kişisel bakımları, Bodrum Mesleki Eğitim Merkezi kuaförlük bölümü öğrencileri ve öğretmenleri tarafından yapıldı. Vatandaşların saç ve sakal tıraşı, saç boyası, manikür, pedikür gibi bakımlarını yapan öğrenciler, onlarla bir süre sohbet ettiler. Yiyecek içecek bölümü öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı yemekler ve tatlılar burada konaklayan vatandaşlara ikram edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de "Yalnız Kalplere Sihirli Dokunuşlar" ismi verilen etkinliği ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir açıklama yapan Akmeşe, şöyle dedi:

"Mesleki Eğitim Merkezimiz bünyesinde görev yapan öğretmenlerimiz, Halk Eğitim Merkezimiz bünyesinde görev yapan usta öğreticilerimiz aracılığıyla burada geçici olarak barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu faaliyet onların kişisel öz bakımının gerçekleştirilmesi, gıda ihtiyaçlarının karşılanması vb. ihtiyaçlarının karşılanması yönünde bir faaliyet. Esas mesele onların burada yalnız olmadıklarını, toplumumuzun içinde önemli bir yere sahip oldukları ve bizim için çok değerli olduklarını ifade etmek için buradayız. Biz bu faaliyeti önemsiyoruz. Burada görev yapan faaliyeti gerçekleştiren arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum"

Kişisel bakımını yaptıran Rengin Nuruşan, etkinliğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek "Ben de ilk defa kendime bakım yaptırıyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Mehmet Aylı isimli vatandaş da öğrenciler ve eğitmenlerine teşekkür ederek "Çok güzeldi. Allah bin kere razı olsun. Çok özendi çocuk. Hakkını helal etsin." dedi. - MUĞLA

Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı
Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı

Atatürk Caddesi, Mesleki Eğitim, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yardıma muhtaç vatandaşların kişisel bakımını öğrenciler yaptı - Son Dakika


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