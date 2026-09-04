Yaren Leylek ile Eşi Nazlı, Bursa'daki Yuvalarından Göç Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaren Leylek ile Eşi Nazlı, Bursa'daki Yuvalarından Göç Yolculuğuna Çıktı

Yaren Leylek ile Eşi Nazlı, Bursa\'daki Yuvalarından Göç Yolculuğuna Çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Karacabey'de balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğuyla bilinen Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte göç yolculuğuna çıktı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşarak yeniden yuvaya dönmelerini beklediklerini söyledi.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla Türkiye'nin yakından tanıdığı Yaren leylek, eşi Nazlı ile birlikte göç yolculuğuna çıktı. Yaren leyleğin hikayesini yıllardır takip ederek geniş kitlelere duyuran doğa fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş ise Yaren ve Nazlı'nın köyden ayrılışının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Her yıl Afrika'dan Bursa'ya gelen ve balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak kurduğu dostlukla ünlenen Yaren leylek, bu yıl da 15'inci kez Eskikarağaç'a gelmişti. Yaren, 24 Şubat'ta Adem Yılmaz'ın kayığına konarken, eşi Nazlı ise 10 Mart'ta köye ulaşmıştı.

Yaren leyleğin gelişini ve Adem Yılmaz ile yıllardır süren dostluğunu yakından takip eden doğa fotoğraf sanatçısı Alper Tüydeş, bu kez iki leyleğin göç yolculuğuna çıkışını görüntüledi.

Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaren ve Nazlı'nın yeniden yuvaya dönmesini beklediklerini belirterek, "Sabah 11'den beri tekrar yuvada görür müyüz diye bekledik Yaren ve Nazlı Leyleğimizi. Belki geceyi başka bir dere kenarında geçirirler mi diye ümit ettik. Ancak az önce Adem Amca aradı. Gittiler artık, kısmetse seneye dedi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Yaren ve Nazlı'nın aynı kayıkta poz verdiğine de dikkat çeken Tüydeş, köyün diğer leyleklerinin de aynı gün göç ettiğini belirterek, "Ayrı ayrı günlerde de giderlerdi birlikte ayrılıyorlar bugün böylece" paylaşımında bulundu.

Yaren ve Nazlı'nın göç etmesiyle Eskikarağaç'taki yuva bir sonraki bahara kadar sessiz kalırken, Yaren'in hikayesini yıllardır fotoğraflarıyla belgeleyen Alper Tüydeş'in vedası da sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Karacabey, Yerel, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaren Leylek ile Eşi Nazlı, Bursa'daki Yuvalarından Göç Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir Birleşmiş Milletler uyardı: 2027 tarihin en sıcak yılı olabilir
İran’dan ABD Başkan Yardımcısı Vance’e: Bu savaşı siz başlattınız İran'dan ABD Başkan Yardımcısı Vance'e: Bu savaşı siz başlattınız
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Nepal’de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı Nepal'de sel tünelinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim

17:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı
16:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi
16:48
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
Osman Gökçek, babası Melih Gökçek’in sakızını böyle savundu
16:42
Masaj salonuna fuhuş operasyonu İş yeri sahibi de kadın
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın
16:27
Gökçek’e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
15:55
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede İşte ilk görüntüler
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 18:02:33. #7.12#
SON DAKİKA: Yaren Leylek ile Eşi Nazlı, Bursa'daki Yuvalarından Göç Yolculuğuna Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement