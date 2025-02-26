ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile banka ve finans kuruluşlarının yetkileri genişletilerek sorumlulukları artırılacak. Bilişim suçlarıyla mücadelede yeni yükümlülükler getiriliyor, ATM'den işlem yapabilmek için güvenlik kamerası ile tespit şartı aranacak. Ayrıca, telefon abonelik kayıtları sıkı kurallara bağlanarak güncellenecek ve dolandırıcılıkla mücadelede daha etkin önlemler alınacak.

26.02.2025 11:44  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek, sorumlulukları artırılacak. Banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek.

BANKA VE FİNANS KURULUŞLARINA YENİ ZORUNLULUK GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak'ta açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi, 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor. Adalete güvenin daha da artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 3'üncü amacı olan 'Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Artırılması' kapsamında banka ve finans kuruluşları ile telefon abonelikleri üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak.

ATM KAMERASINDA GÖRÜNTÜSÜ TESPİT EDLEMEYENLERE PARA VERİLMEYECEK

Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Adli süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde adli süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK'nın 128. maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Ayrıca yapılacak düzenlemeler kapsamında banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerasınca tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtları en az 2 yıl süre ile saklanacak.

TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak. Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

ATM\'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz
Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Yerel, Banka, Yargı, ATM, Son Dakika

Son Dakika Yerel ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:47:04. #1.13#
SON DAKİKA: ATM'lerde yeni dönem! Kamera tanımazsa para çekemeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.