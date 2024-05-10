Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Birinci Başkanlığı adaylığından çekildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 13 Mayıs'ta yapılacak olan Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 36'ncı turu öncesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi. - ANKARA
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