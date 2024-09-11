Yasa Dışı Bahis Çeteleri ve Yargıtay Kararı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Çeteleri ve Yargıtay Kararı

Para aklama amacıyla masum vatandaşları tuzaklarına düşüren yasa dışı bahis çetelerine dikkat. Yargıtay, bu tür davalarda yalnızca hesaba gelen paradan pay aldığı kanıtlanan kişilerin cezalandırılabileceğine dair önemli bir karar aldı.

11.09.2024 10:14
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Para aklama amacıyla masum vatandaşları tuzaklarına düşüren yasa dışı bahis çetelerine dikkat. "Hesabımda sorun var, seninkini kullanabilir miyim?" gibi bahanelerle başkalarının banka hesaplarını kullanan bu çeteler, farkında olmadan suça ortak ettikleri kişileri ciddi hukuki süreçlerle karşı karşıya bırakıyor. Ancak Yargıtay, bu tür davalarda yalnızca hesaba gelen paradan pay aldığı kanıtlanan kişilerin cezalandırılabileceğine dair önemli bir karar aldı.

Yasa dışı bahis çeteleri, para aklama faaliyetlerinde masum vatandaşları hedef alarak "Hesabımda sorun var, seninkini kullanabilir miyim?" diyerek kandırıyor. Bazen farkında olmadan suça ortak olan bu kişiler, uzun ve yıpratıcı bir hukuki süreçle karşı karşıya kalabiliyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay'ın bu konuda verdiği önemli bir kararın detaylarını açıkladı.

"Hesaba gelen paradan pay aldığı ispatlanmalıdır"

Konuya ilişkin 'Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2021/16966 E. 2024/7470 K.' sayılı ilamına değinen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Günümüzde en yaygın suçlardan biri haline gelen yasadışı bahis oynatmak suçu sadece oynatan kişiler ile son bulmuyor. Kazanılan parayı elle tutulur hale getirebilmek için çevresinde olan insanları, 'Kartımda bir problem var. Seninkini kullanabilir miyim?' şeklinde kandırarak veya tehdit ederek farklı kişilerin hesaplarına parayı göndererek, o hesaplardan para çekme işlemi sağlanmaktadır. Diğer bir yol ise hesap kartlarını kullanmak istedikleri kişilere belli bir pay teklif etmektedirler. Bu kişiler ise tabiri caizse, 'Taş atıp da kolum mu yorulacak sanki' diye düşünerek kabul etmektedir. Pay karşılığı hesabını kullandıran kişilerin sanık olarak cezalandırılabilmesi için hesaba gelen paradan pay aldığı ispatlanmalıdır" dedi.

"Sanığın suçu işlediği sabit olmalıdır"

"Şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince, sanığın cezalandırılabilmesi için diğer sanıkların eylemlerine iştirak ettiğine dair kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak deliller olması gerektiğini söyleyen Avukat Tekışık, "Bahsettiğimiz hususlar sadece bahis değil, dolandırıcılık gibi hesap kullandırma işleminin gerçekleşebileceği tüm suçlar için geçerli olacaktır. Banka kartlarını kullandıran sanıkların eylemleri, ilk derece mahkemeleri tarafından dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 04.06.2024 tarihli, 2021/16966 E., 2024/7470 K. sayılı kararında hesap kartının iptal olduğunu söyleyen diğer sanığa tanışıklıktan kaynaklanan güvene binaen kullandırtan, hesaba gelen paradan pay aldığı ispatlanamayan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yargıtay kararından da görüleceği üzere; sanığın söz konusu suçu işlediğine dair kesin, inandırıcı ve her türlü şüpheden uzak deliller olmalı ve sanığın suçu işlediği sabit olmalıdır. Aksi takdirde verilen mahkumiyet hükmü bozmayı gerektirecektir" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yasa Dışı Bahis Çeteleri ve Yargıtay Kararı - Son Dakika

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