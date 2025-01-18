Yarı Yıl Tatilinde Erciyes'e Akın - Son Dakika
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Yarı Yıl Tatilinde Erciyes'e Akın

Yarı Yıl Tatilinde Erciyes\'e Akın

Erciyes Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde yoğun ilgiyle karşılanıyor. Pistler ve oteller dolu.

18.01.2025 12:15
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Okulların yarı yıl tatiline girmesiyle vatandaşlar hafta sonunu da fırsat bilerek soluğu Erciyes'deki pistlerde aldı.

2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk yarısı dün itibariyle sona ererken, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi de tatilin yoğunluğunu yaşıyor. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar; 112 kilometrelik pist uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük kayak pistine sahip Erciyes'e akın ederken karın tadını doyasıya yaşıyor. Erciyes'e gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaşırken Antalya'dan tatil için Kayseri'ye gelen Varol Şakar, "Antalya'dan geldim, Antalya'da da kayak merkezimiz var. Dağ ile deniz seviyesi yaklaşık 50 kilometre ama Erciyesimiz bambaşka. Maşallah gelin gibi süslenmiş, bembeyaz tacını da giymiş. Koca heybetiyle herkesi davet ediyor. Memleketimizin güzelliği, yurdumuzun bereketi bunlar. Deniz Antalya'da olduğu sürece insanlar gelip, gidecek; Erciyes'in karı burada olduğu sürece de buraya insanlar gelip gidecek. Ne güzel bir coğrafyadayız. Erciyes çok güzel, pistler geniş. Hem acemiler hem profesyoneller için iyi bir organizasyonla karşılaştık" dedi.

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci de gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını kaydederek, "Son 14 yılın en erken sezonu oldu. Kayak pistlerinde de kaliteli kar oldu. Bütün pistler açık ve hizmet veriyor. Kayağa gelen kişi sayısında çok fazla artış var. Kayseri'de çok sayıda kayak öğrenmek isteyen var. Sömestirde Erciyes'te bütün oteller dolu. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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