Yarım Asırlık Aşıklar Sevgililer Günü'nde Aşklarını Tazelediler - Son Dakika
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Yarım Asırlık Aşıklar Sevgililer Günü'nde Aşklarını Tazelediler

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Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 26 çifti bir araya getirerek özel bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar, aşklarını tazelemek amacıyla hediyeler verip romantik anlar yaşadı. Başkan Bingöl, aşkın zamanla büyüdüğüne vurgu yaparak, çiftlere nice yıllar diledi.

15.02.2025 15:38  Güncelleme: 15:47
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Yarım asırlık aşıklar Sevgililer Günü'nde aşklarını tazelediler

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yarım asırlık aşıkları bir araya getirerek, aşklarını tazeledikleri özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Programa 26 çift katılarak, yıllardır süren sevgilerini kutladı.

Yarım asırdır birbirini seven 26 çift, bu anlamlı günde birbirlerine sevgilerini göstermek için çeşitli jestlerde bulundu. Teyzeler, eşlerine tespih yaparken, amcalar da bir buket hazırlayıp karılarına sundu. Bu etkinlik, aşklarını tazelemek isteyen yaşlı çiftler için adeta bir buluşma noktası oldu.

Etkinlik kapsamında çiftler, hediyelerini verdikten sonra birlikte yemek yiyip romantik bir müzik konserinin keyfini çıkardı. Ayrıca, "Selvi Boylu Al Yazmalım" filmiyle de sevgililer unutulmaz bir film gecesi yaşadı.

"56 yıldır birlikteyiz ve her geçen gün sevgimiz tazeleniyor"

Etkinliğe katılanlardan Emekli Başkomiser İbrahim Baki Akdoğan Bulut, 56 yıllık evliliklerinin ardından eşine buket vererek duygusal anlar yaşadıklarını belirtti. Akdoğan Bulut, "Eşimle beraber Yaşlılar Merkezi'ne yaklaşık bir yıl önce geldik. Bugün burada Sevgililer Günü'ne özel düzenlenen etkinlik ile çok mutlu olduk. 56 yıldır birlikteyiz ve her geçen gün sevgimiz tazeleniyor. Birlikte bir ömür geçirmek, hayatın en güzel anlamı. Uzun ömürlü, daha nice 14 Şubat'lar dilerim" dedi.

Eşi Elif Akdoğan Bulut ise 4 çocuk sahibi olduğunu ve mutlu bir evlilik sürdüklerini ifade etti. Akdoğan Bulut, "Eşim dün bana buket getirdi, ben de ona tespih yaptım. Birlikte geçirdiğimiz yılların her biri değerli ve sevgimiz hiç azalmadı. Bugün burada olmak çok anlamlı" şeklinde konuştu.

"Eşimle tanışmamız, hayatın bize sunduğu güzel bir tesadüftü"

Diğer katılımcılardan İsmail Balcı ve eşi Emine Balcı ise 1975 yılında Adapazarı'nda tanıştıklarını anlattılar. Emine Balcı, "Eşimle tanışmamız, hayatın bize sunduğu güzel bir tesadüftü. 50 yıl boyunca sevgimiz hiç eksilmedi. Her anımızı birlikte geçirdik ve bugün de hala çok mutluyuz" dedi. İsmail Balcı ise "Bugün Tuzla Belediyesi'nin davetlisi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nde buraya geldik. Eşimle Adapazarı'nda tanıştık. İşte hayat, insanın nerede nasıl karışılacağını bilemiyorsun" diyerek göz yaşlarına hakim olamadı.

"Değerli çiftlerimize daha nice yıllar dilerim"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, yıllar önce başladıkları aşk yolculuklarında birlikte yol alan çiftlerin unutulmaz anlarına tanıklık etti. Başkan Bingöl, etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Bugün burada, yıllar süren sevgiyle hayatlarını birleştiren değerli çiftlerimizi görmek, bizler için çok kıymetli. Aşk, zamanla büyüyen, filizlenen bir duygu ve biz de bu güzel duyguları yaşatan bu değerli çiftlerimize daha nice yıllar dilerim" şeklinde konuştu.

Sevgililer Günü'nün anlamını bir kez daha hatırlatan bu etkinlik, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde yer alan yaşlı çiftlerin birbirlerine olan sevgilerini tazeleyerek, unutulmaz bir gün yaşamalarına vesile oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yarım Asırlık Aşıklar Sevgililer Günü'nde Aşklarını Tazelediler - Son Dakika

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