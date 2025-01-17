Yarıyıl Tatilinde İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk - Son Dakika
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Yarıyıl Tatilinde İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk

Yarıyıl Tatilinde İstanbul Havalimanı\'nda Yoğunluk

Yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği iki kat arttı, yoğunluk yaşandı.

17.01.2025 15:06
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Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından yarıyıl tatilini yurt içi veya yurt dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nında yoğunluk yaşandı.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tatillerini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler öğle saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliği, bugün yarıyıl tatiline çıkanlar nedeniyle iki kat arttı. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında yolcu yoğunluğu oluştu. Aileleriyle birlikte uçuş saatini bekleyen çocuklar kendilerini için kurulan platformlarda gönüllerinde oynadı.

"Tatile ihtiyacımız vardı"

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından tatile giden eşini ve çocuklarını yolcu etmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Murat Özer, " Balıkesir'e gidiyor eşim ve çocuklar. Benim kızım birinci sınıfa başlamıştı. Biraz zorlu bir süreç oldu. Bu süreçte birazcık tatile ihtiyaçları vardı. Eşim kayınvalidemin yanına gidiyor. Orada küçük bir tatil yapacaklar sonra da geri gelecekler" dedi. Uçağa binmek için gelen çocuklar nedeniyle havalimanı oyun alanına döndü.

"Çok ders çalıştık, bu tatil iyi olacak"

Tatile gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Özer, ise, "Çok mutluyuz. Biz de ara vermek istiyoruz hem onlar da ara verdi. Çok ders çalıştık. İki taraf için bu tatil iyi olacak. 15 gün Balıkesir'de olacağız. Sonra tekrar aynı tempo ile devam edeceğiz" dedi

Bugün 225 bin 891 yolcu havalimanını kullanacak

Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında kuyruk oluşmaması ve mağduriyet yaşanmaması için yetkililer tarafından çeşitli önlemler alındı. Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bin 426 sefer yapılacağı ve 225 bin 891 yolcunun geçiş yapacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yarıyıl Tatilinde İstanbul Havalimanı'nda Yoğunluk - Son Dakika

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