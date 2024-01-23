Yaşar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi Kuruldu

Doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak ve muhtemel afet durumlarında sahada faaliyet göstermek üzere Yaşar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi (YAKUT) kuruldu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Bu bir yurttaşlık görevi. Hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakın bir zamanda akreditasyon için başvuru yapacağız" dedi.

Yaşar Üniversitesi, muhtemel afetlerde hızlı ve etkin bir müdahalede bulunmak, sahada faaliyet göstermek amacıyla YAKUT'u kurdu. Üniversitenin, akademik ve idari personelinden oluşan YAKUT, geçtiğimiz ağustos ayı ve 2024 yılının Ocak ayında İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) İzmir İl Müdürlüğünün verdiği 'Tematik ve Harita GPS Eğitimi' ile 'Arama Kurtarma Eğitimi'ni başarıyla tamamladı.

"İlklerden biriyiz"

Hazırlıklarda sona gelen YAKUT, kısa süre içerisinde AFAD'ın İl Afet Müdahale Planı'na dahil olmak için akreditasyon başvurusunda bulunacak. Katıldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan YAKUT ekibini kutlayan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Büyük depremi yaşayalı neredeyse bir yılı geride bırakacağız. Ülke olarak çok kötü ve acı günler yaşadık. Gönüllü olarak deprem bölgesine giden arkadaşlar tek başına arama kurtarma desteği verilemeyeceğini gördü. Bir organizasyon olarak gidince hem sahaya daha çabuk iniliyor hem de katkısı daha fazla oluyor. Büyük depremler yaşadık, bu nedenle YAKUT'u kurma kararı aldık. Bu konuda ilklerden biriyiz. Bu bir yurttaşlık görevi. Temel ekipmanların alınması ve çekirdek personelin eğitilmesi ile sertifikalandırılması sürecini tamamladık. Çok yakın bir zamanda da YAKUT'un İl Afet Müdahale Planı'na alınması için AFAD'a başvuruda bulunacağız. Akreditasyonu aldıktan sonra tüm afetlerde sahada olacağız. YAKUT'un çekirdek kadrosunu koruyarak yıllar içerisinde de büyüteceğiz. Aynı zamanda ekipman yatırımına da devam edeceğiz" dedi. - İZMİR