Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Buluşması Gerçekleştirildi

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Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki sosyal girişimcileri desteklemek için başlattığı program kapsamında İzmir Sosyal Girişimcilik Buluşması gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "İzmir ekosisteminin haritasını çıkarmaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaç analizi çalışması ile bunların hepsini derleyip İzmir Yerel Sosyal Girişimcilik Eylem Planı'nı paylaşacağız" dedi.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin, sosyal girişimcileri desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl iki kurum arasında imzaladığı protokol kapsamında "İzmir Sosyal Girişimcilik Programı" başlatıldı. Kentteki sosyal girişimcilik ekosisteminin tanımlanması, sosyal girişimcilerin desteklenmesi, geliştirilmesi, dinamik ağlar kurulması için başlatılan program kapsamında İzmir Sosyal Girişimcilik Buluşması, Selçuk Yaşar Kampüsü'nde gerçekleşti. Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Etki Ofisi (SoFi) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen buluşmaya, başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından sosyal girişimciler katıldı.

"Herkes değişim oluşturabilir"

Etkinlikte, dünyanın en geniş sosyal girişimcilik platformu olan ASHOKA (Sosyal Girişimcilik Ağı) ile sosyal girişimcilik kavramı tüm boyutlarıyla ele alındı. "Sistem Dönüşümü" ve "Herkes Değişim Oluşturabilir" mottosu ile gerçekleştirilen İzmir Sosyal Girişimcilik Buluşması'nın açılış konuşmasını yapan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, "Kurum olarak topluma hizmet duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ile güzel işler yapıyoruz. Bir taraftan da üniversitede sorumluluğumuz olarak bilgi üretmeye çalışıyoruz. Kendimizi kentte, topluma hizmet etmek amacıyla sosyal girişimciliğin bir parçası olarak görüyoruz. Bu deneyimlerimizi de paylaşmak adına, 'Sosyal Girişimcilik ve Etki Ofisi'ni kurduk. Üniversite olarak bu alana yatırım yapmaya devam edeceğiz. 9 eğitim modülü hazırlıyoruz. Bunları uygulamaya başlayacağız. Güzel başarı hikayelerinin peşindeyiz. Bir taraftan ise İzmir ekosisteminin haritasını çıkarmaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaç analizi çalışmasının ardından toplayacağımız verilerle İzmir Yerel Sosyal Girişimcilik Eylem Planı'nı paylaşacağız." dedi.

Amaç, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması

Yaşar Üniversitesi SoFi Koordinatörü Kevser Çimenli, bu buluşmanın İzmir'de bir ilk olduğunu söyleyerek, "Kentte bu hareketi başlatırken bize yol arkadaşlığı yapan İzmir Büyükşehir Belediyesinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na ayrıca teşekkür ederiz. Hayallerimizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Girişimcilik Merkezi İzmir'de her yıl farklı temalarla, kentteki girişimcileri bir araya getirdiklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürü Esra Akkiraz ise "İş birliğimiz kapsamında İzmir'deki sosyal girişimciler, destekleyici paydaşlar, kurumlar haritalandırılarak mevcut durum ve ihtiyaç analizi yapılacak. Elde edilen veriler, yatırımcıları, sosyal girişimcilikle ilgilenen organizasyonları, akademik kurumları ve İzmir'deki sosyal girişimcilik ekosistemini bilgilendirmek ve aktif katılımı teşvik etmek için kullanılacak. Bu çalışmaların sonucu olarak yerel yönetimler ölçeğinde Türkiye'de ilk olarak bir eylem planının oluşturulması planlanıyor. O yüzden bu projeye çok kıymet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmir Sosyal Girişimcilik Buluşması'na ASHOKA Türkiye Programlar Direktörü Gizem Kendik Önduygu, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Uzmanı Ceyhan Çiçek, SS İzmir Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi Kurucu Ortağı Yasin Sancak, Kadın Balıkçılar Derneği'nden Akademisyen-Sosyal Girişimci Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur, KEP Tekstil Atölyesi Kurucu Ortağı Pervin Aydar Emeklioğlu konuşmacı olarak katıldı. - İZMİR