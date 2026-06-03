Başkan Pütün, Yaşayan İnsan Hazinesi Halime Özke'ye hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Pütün, Yaşayan İnsan Hazinesi Halime Özke'ye hastanede ziyaret etti

Başkan Pütün, Yaşayan İnsan Hazinesi Halime Özke\'ye hastanede ziyaret etti
03.06.2026 10:28  Güncelleme: 10:29
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sipsi ustası olarak tanınan 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanlı Halime Özke, kalp krizi geçirerek by-pass ameliyatı oldu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinin önemli kültürel değerlerinden biri olan ve sipsi yapımındaki ustalığıyla tanınan "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanlı Halime Özke, geçirdiği kalp krizinin ardından by-pass ameliyatı oldu. Hastanede tedavisi süren Özke'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kültürel mirasın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen, sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla tanınan "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanlı Halime Özke, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özke, by-pass ameliyatı geçirdi. Ameliyatın ardından tedavisi hastanede devam eden Özke'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün de hastanede tedavi gören Halime Özke'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Pütün, "Beyağaç'ımızın kültürel değerlerinden, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görülen kıymetli hemşehrimiz Halime Özke ablamızı Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Geçirdiği kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olan Halime ablamıza Allah'tan acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Pütün, Yaşayan İnsan Hazinesi Halime Özke'ye hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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