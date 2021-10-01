Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi açıldı - Son Dakika

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi" Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Vali yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Vali Tutulmaz; "Gerçekten güzel bir hizmete şahitlik ediyoruz. Devletimiz sosyal devlet olarak bugüne kadar bugüne kadar gerek yaşlılarımıza gerek kimsesiz evlatlarımıza sahip çıkıyor ve devam edecek. Yaşlılarımıza yönelik huzur evleri herkese hitap eden bir hizmet veren bir yer değil. Kendi evlerinde kalan yaşlılarımızın toplumla iç içe bir hayat devam edebilmeleri şehirleşmenin bir sonucu olarak kolay değil. Genelde insanlar apartmanlarda kalıyorlar konuşmaya, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Bunları giderecek olan yine devlettir. Devletimiz, huzur evlerinin yani sıra, bu tür binalarla yaşlılarımızın günlük hayatına devam etmelerini sağlıyor. Her bölgede uzun vadede yaşlılarımız evlerinden çıkarak buralarda sohbet edecek ve akşam huzurlu bir şekilde evlerine dönecek. Bu güzel bir hizmet bu hizmete vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi. Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, "Yaşlı Gündüz Yaşam Merkezi"ni gezerek yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü kutladı. - ZONGULDAK