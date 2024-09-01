Yaşlı kadın yavru keçiyi kucağında taşıyarak görenleri tebessüm ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşlı kadın yavru keçiyi kucağında taşıyarak görenleri tebessüm ettirdi

Yaşlı kadın yavru keçiyi kucağında taşıyarak görenleri tebessüm ettirdi

Hatay'ın Defne ilçesinde bir yaşlı kadın, kucağında yavru bir keçiyle ilerlerken görüntülendi. Ali Mumoğlu tarafından kaydedilen görüntüler, kadının keçiyi sevgiyle kucakladığı anları gösteriyor. Mumoğlu, kadının ne amaçla keçiyi taşıdığını bilmediğini belirtirken, görüntülerin ilgi çekici olduğunu ifade etti.

01.09.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde yavru keçiyi kucağında taşıyarak götüren yaşlı kadın, tebessüm ettirdi. Görenlerin ilgisini çeken görüntüleri kayıt altına alan Ali Mumoğlu, "Teyze sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi keçiyi kucaklayıp evine götürüyordu" dedi.

Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bir kafede zaman geçiren Ali Mumoğlu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada bir kadının cadde ortasında kucağında keçiyle ilerlediğini gördü. Gördüğü manzara karşısında hayrete düşen Mumoğlu, bir süre izledikten sonra o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadının kim olduğu ve ne amaçla keçiyi taşıdığı bilinmezken ilgi çeken görüntü gülümsetti.

"Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler"

Yavru keçiyi kucağında taşıyan yaşlı kadının o anlarını kayıt altına alan Ali Mumoğlu, "Biz arkadaşlarla burada oturuyorduk. Kahve içmek için kafeye geldik. Bir anda kafamı çevirdiğimde bir teyze yavru keçiyi kucaklamış şekilde bu tarafa doğru geliyordu. Teyzenin yavru keçiyi kucaklaması çok samimi bir görüntüydü. Teyze o anda sanki parkta yaramazlık yapmış çocuğunu kucağına almış gibi kucaklayıp evine götürüyor gibiydi. O an çok samimi ve güzel bir görüntüydü. Teyzeyi hiç tanımıyorum ama görünce hoşuma gitti ve video çektim. Teyze karşıdan geldi ve şu tarafa doğru gitti. Yavru bir keçiydi ve çok güzel bir görüntüydü. Yavru keçi o anda küçük bir bebek gibi teyzeye sarılmış şekilde gittiler" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Defne, hatay, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlı kadın yavru keçiyi kucağında taşıyarak görenleri tebessüm ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde konuştu
08:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri’nde balıkçılarla buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rumelifeneri'nde balıkçılarla buluştu
01:07 Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti
00:12 Mardin’de balkondan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Mardin'de balkondan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
23:18 Narin’in amcasıyla ilgili yeni detay Telefonundaki tüm kayıtları silmiş Narin'in amcasıyla ilgili yeni detay! Telefonundaki tüm kayıtları silmiş
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 09:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın yavru keçiyi kucağında taşıyarak görenleri tebessüm ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement