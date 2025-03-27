Yaşlı ve engelliler bayrama Büyükşehir'in desteğiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Yaşlı ve engelliler bayrama Büyükşehir'in desteğiyle hazırlanıyor

Yaşlı ve engelliler bayrama Büyükşehir\'in desteğiyle hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı ve engelli bireylerin evlerine misafir olmaya devam ediyor.

27.03.2025 12:32  Güncelleme: 12:35
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Evim Dünyalara Bedel" projesiyle Ramazan Bayramı öncesinde yaşlı ve engelli bireylerin evlerine misafir olmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 10 yıldır sürdürülen proje, bu yıl da kent genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini üstleniyor.

Bugüne kadar 10 bin 259 haneye ulaşılan projeyle, 3 bin 957 hanede kişisel bakım, tamirat ve tadilat çalışmaları yapıldı. Ekipler, günlük ortalama 10 ila 14 hanede detaylı temizlik hizmeti vererek bayram hazırlıklarında vatandaşlara destek oluyor.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan sosyal incelemeler sonucunda belirlenen 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan bireyler ile yüzde 70 ve üzeri engelli olan, bakıma muhtaç 65 yaş altı vatandaşlar bu hizmetten faydalanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerine ek olarak boya-badana, ev kazalarını önleyici malzeme temini, soba kurulumu ve sökümü gibi hizmetler de sunuluyor.

Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde bayram hazırlığı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yaşlı Koordinasyon Merkezi'ne kayıtlı danışanlar da Ramazan Bayramı öncesi unutulmadı. Merkezde hizmet alan yaşlı bireylerin kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçları ekipler tarafından titizlikle karşılandı. Bayram öncesinde yapılan bu destekle, yaşlı bireylerin hem hijyeni iyileştirildi hem de moral ve motivasyonları artırıldı. Uygulama, yaşam kalitesini yükseltmeyi ve vatandaşların bayrama daha huzurlu bir ortamda girmesini amaçlıyor.

"Vatandaşlardan teşekkür"

Ramazan Bayramı öncesi evi temizlenen ve kişisel bakım hizmetinden faydalanan 85 yaşındaki Ökkeş Pak, "Çok mutlu oldum. 85 yaşındayım, iltihaplı romatizma nedeniyle zorluk yaşıyorum. Büyükşehir ekipleri evimize kadar geldi, her şeyle ilgilendiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Ökkeş Pak'ın eşi Mürşide Pak ise, "Bu temizlik beni çok mutlu etti. Eşim tıraş bile olamıyordu, içine kapanmıştı. Şimdi daha iyi. İnşallah bu proje devam eder. Fatma Şahin'i çocukluğundan beri tanırım, komşumuzdu. O zaman da yardımseverdi, şimdi de öyle. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlı ve engelliler bayrama Büyükşehir'in desteğiyle hazırlanıyor - Son Dakika

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