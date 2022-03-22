Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz - Son Dakika
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Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz

22.03.2022 10:13
Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Kuşaklararası Egzersiz" etkinliği düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Kuşaklararası Egzersiz" etkinliği düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü iş birliği ile 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında "Kuşaklararası Egzersiz" etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Spor Tesisleri Zeki Budak Çim Sahası'nda gerçekleştirilen etkinlikte gençler ve yaşlılar Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Sebahat Yaprak Çetin rehberliğinde egzersiz yaptılar.

"Yaşlar farklı olsa da yüzlere yansıyan mutluluk aynı"

Etkinliğe katılan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, gerçekleştirilen etkinlikle farklı kuşakları bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, " Türkiye'de ilk olarak Akdeniz Üniversitesi'nde hayata geçirdiğimiz ve ülkemizin diğer üniversitelerine rol model olan Tazelenme Üniversitemizin öğrencileri, Üniversitemizin Öğr. Üyeleri ve farklı fakültelerden etkinliğimize katılan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu anlamlı günde bir festival havası oluştu. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikle pandeminin hayatımıza yansıyan olumsuzluklarını bir nebze giderebildiğimizi görmekten son derece mutluluk duyuyorum. Bu gün burada farklı kuşaklar ve farklı yaşları buluşturduk. Gördük ki yaşlar farklı olsa da yüzlere yansıyan mutluluk aynı" diye konuştu. - ANTALYA

Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz
Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz
Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz
Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz
Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Araştırma, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlılara 'kuşaklararası' egzersiz - Son Dakika


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